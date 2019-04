London/Brüssel (APA/Reuters) - Die britische Premierministerin Theresa May kündigt für heute (Donnerstag) eine Erklärung im Parlament an. Großbritannien müsse die EU so schnell wie möglich mit einem Abkommen verlassen, sagte sie am Donnerstag in der Früh nach dem EU-Sondergipfel in Brüssel.

Wenn die Vereinbarung vor dem 22. Mai ratifiziert werde, müsse das Königreich nicht mehr an den Europa-Wahlen teilnehmen. Sie wolle nicht so tun, als ob die kommenden Wochen einfach werden würden.