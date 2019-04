Suche nach zweiter Erde: Internationale Exoplaneten-Tagung in Graz

Graz (APA) - Die ESA-Mission PLATO wird im Weltraum eine weitere Erde suchen. Österreichische Institute liefern dazu Messinstrumente und Software. Das Grazer Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften veranstaltet in der Karwoche in Graz eine internationale Tagung zur Suche nach erdähnlichen Planeten durch die Satellitenmission, teilte das Institut mit.

PLATO (Planetary Transits and Oscillations of Stars) steht unter der Leitung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Im Jahr 2026 soll der Satellit ins All starten und eine Million Sterne außerhalb unseres Sonnensystems nach erdähnlichen Planeten absuchen. Auf seiner Reise hat er 26 Teleskope mit an Bord.

Rund 4.000 Exoplaneten wurden bisher entdeckt. „Obwohl die Exoplanetologie noch eine eher junge Wissenschaft ist, hat sie bereits großes Interesse in der Öffentlichkeit geweckt“, schilderte IWF-Gruppenleiter Luca Fossati. Er und sein Kollege Manfred Steller, Leiter der Gruppe „Bordcomputer“ am IWF, sind mit ihren Teams in die Entwicklung der Messinstrumente aber auch in die wissenschaftliche Vorbereitung der Mission involviert. In diesem Jahr konnte er die internationale Tagung der Experten nach Graz holen. Rund 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus aller Welt werden an der TU Graz erwartet.

Heike Rauer, Direktorin des DLR-Instituts für Planetenforschung, wird im Rahmen der Tagung am Montag, 15. April, um 19.00 Uhr einen öffentlichen Vortrag über „Extrasolare Planeten. Die Suche nach fremden Welten außerhalb des Sonnensystems" halten.