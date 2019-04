Internationale Pressestimmen zu israelischen Parlamentswahlen

Jerusalem (APA/dpa) - Nach dem Wahlsieg des amtierenden rechtskonservativen Regierungschefs Benjamin Netanyahu bei der Parlamentswahl in Israel schreiben die Zeitungen:

„New York Times“:

„Es war eine Volksabstimmung über ihn, und er hat es geschafft. Das kann Benjamin Netanyahu niemand wegnehmen. Diesen Sommer, in seiner fünften Amtszeit, wird er David Ben-Gurion als den am längsten amtierenden Ministerpräsidenten Israels übertreffen. Damit ist genug gesagt. Sein Sieg enthält eine Warnung an alle Demokraten, die noch immer glauben, dass Donald Trump bei der (US-Präsidenten-)Wahl 2020 leicht zu besiegen ist. Wer Nationalisten und religiöse Wähler auf seine Seite zieht, eine starke Wirtschaft hinzufügt, eine Dosis Angst, eine Prise Mann fürs Grobe und ein bisschen Rassismus, dem gehört der Sieg - egal, welche Anklagen drohen.“

„Washington Post“:

„Die Niederlage der Linken ist ein Kommentar zu der Stimmung der Israelis, die die Hoffnung auf eine Einigung mit den Palästinensern weitgehend aufgegeben haben. Die Wählerschaft des Landes spaltet sich nach Meinung vieler in Falken, Tauben und ‚Sicherheitsfalken‘, die im Grunde die Wechselwähler Israels sind. Anders als die gewöhnlichen Falken sind die Sicherheitsfalken für eine Einigung mit den Palästinensern offen, wenn sie eine solche im Einklang mit der Sicherheit Israels sehen. Sie bewegen sich nach rechts, wenn sie eine solche Einigung für unmöglich halten. Das hat zu einer Art Teufelskreis geführt: Wenn die Palästinenserführer kein Abkommen liefern können, das den Israelis gefällt, dann verlieren die israelischen Wähler die Hoffnung und suchen sich jemanden, der einen endlosen Konflikt managen kann. Weil er als genau dieser Mann angesehen wird, steht Netanyahu kurz davor, Israels am längsten amtierender Premierminister zu werden.“

„Guardian“ (London):

„Netanyahus Koalitionspartner werden das Gesetz ändern, um den Ministerpräsidenten zu schützen. Im Gegenzug wird er mit der Annektierung von Teilen des besetzten Westjordanlandes voranschreiten - einem Versprechen, mit dem er lange gezögert hat, bis zum letzten Wahlkampfwochenende. Es gab eine Zeit, zu der kein israelischer Ministerpräsident einen solchen Schritt gewagt hätte, aus Angst vor der Reaktion der USA. Aber (US-Präsident) Trump bietet da keine Zurückhaltung.

Daher werden sich die Palästinenser auf einen ‚Friedensplan‘ Trumps gefasst machen müssen, der ihnen sehr wahrscheinlich das Gebiet verweigern wird, das sie für den Aufbau eines eigenen Staates brauchen. Derweil verspricht Netanyahus Sieg einen weiteren Angriff auf die demokratischen Normen und die Rechtsstaatlichkeit in Israel. Es verheißt sicher nichts Gutes für die langfristigen Aussichten beider Völker. Aber daran sind sie inzwischen gewöhnt. Für einen Großteil des letzten Vierteljahrhunderts war es immer wieder so. Denn dieses ist wahrhaftig das Zeitalter Netanyahus.“

„Rzeczpospolita“ (Warschau):

„Benjamin Netanyahu hat schon jetzt einen Platz in der Geschichte Israels sicher. Im Juni wird er den Rekord David Ben-Gurions als am längsten amtierender Regierungschef brechen, sollte es nicht zu einer unerwarteten Wendung bei der Bildung der Regierungskoalition kommen. (...) Es wäre viel schwieriger gewesen (so einen Erfolg zu erzielen), wenn nicht Donald Trump der Präsident der USA wäre. Dank der Geschenke aus Washington, wie der Anerkennung der Golanhöhen als Staatsgebiet Israels, der Verlegung der US-amerikanischen Botschaft nach Jerusalem oder des Konfrontationskurses der Trump-Administration gegenüber dem Iran, hat Netanyahu unter Beweis gestellt, dass sein harter Kurs in der Außenpolitik Früchte trägt. Von einer Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts auf Grundlage einer Zwei-Staaten-Lösung, also der Entstehung eines unabhängigen palästinensischen Staates, ist keine Rede mehr.“