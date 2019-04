Berichte: Venezuelas Ex-Geheimdienstchef in Spanien festgenommen

Madrid/Washington (APA/dpa/Reuters) - Der ehemalige venezolanische Geheimdienstchef Hugo Carvajal, ein Unterstützer von Oppositionsführer Juan Guaidó, ist Medienberichten zufolge in Spanien festgenommen worden. Carvajal werde von den USA wegen des Vorwurfs des Drogenhandels gesucht, berichteten die Nachrichtenagentur Europa Press und andere Medien am Freitag unter Berufung auf einen Sprecher der spanischen Polizei.

Der Venezolaner solle am Samstag einem Richter am Nationalen Staatsgerichtshof in Madrid vorgeführt werden, der eine Auslieferung an die USA prüfen werde, hieß es.

Der 59 Jahre alte ehemalige Politiker und Ex-General wurde den Angaben zufolge am Freitagnachmittag in Madrid unter nicht genannten Umständen festgenommen. Er hatte am 21. Februar für Aufsehen gesorgt, als er überraschend die Fronten wechselte und in mehreren auf Twitter geposteten Videos dem selbst ernannten Interimspräsidenten Guaidó seine Unterstützung aussprach.

Carvajal ist bisher der einflussreichste Offizier des venezolanischen Militärs, der sich auf die Seite von Guaidó schlug. Er warf dem linksnationalistischen Präsidenten Nicolás Maduro vor, für die Lebensmittel- und Medizin-Knappheit im südamerikanischen Land verantwortlich sein.

Carvajal war im Jahr 2014 Konsul Venezuelas auf der niederländischen Karibik-Insel Aruba, als er auf Betreiben der USA festgenommen wurde. Aufgrund seiner diplomatischen Immunität wurde er damals aber nach kurzer Zeit wieder auf freien Fuß gesetzt. Die USA werfen Carvajal unter anderem vor, die kolumbianische FARC-Guerilla beim Handel mit Drogen unterstützt zu haben.

Guaidó hatte sich im Jänner als Präsident der Nationalversammlung zum Staats- und Regierungschef des ölreichen, aber dennoch verarmten Krisenstaats Venezuela ausrufen lassen. Er wurde unter anderem von den USA und zahlreichen Ländern Europas und Südamerikas als legitimer Übergangspräsident anerkannt. Ihm gelang es aber bisher nicht, Maduro von der Macht zu verdrängen.

Um den Druck auf Maduro zu erhöhen, haben die USA unterdessen neue Sanktionen verhängt. Die Strafmaßnahmen treffen dieses Mal vier ausländische Reedereien, deren Tanker Öl aus Venezuela verschiffen. Eines der Unternehmen hat seinen Sitz in Italien, die anderen drei im afrikanischen Liberia, wie aus einer Erklärung auf der Internetseite des US-Finanzministeriums hervorging. Auch die Tankschiffe selbst wurden auf die US-Sanktionsliste gesetzt.