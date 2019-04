Schwimmen: Österreichischer Rekord von Grabowski über 200 m Rücken

Sursee (APA) - Schwimmerin Lena Grabowski hat am Samstag im Rahmen des Multinations Meetings in Sursee in der Schweiz ihren eigenen österreichischen Rekord über 200 m Rücken um eine Hundertstelsekunde auf 2:11,63 Minuten verbessert. Damit unterbot die Burgenländerin das Limit für die WM in Gwangju/Südkorea (12. bis 28. Juli) neuerlich, diesmal um 5/100. Ende März war die 16-Jährige bereits 2:11,64 geschwommen.