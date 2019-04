EU-Wahl: Steckbrief von Werner Kogler

Wien (APA) - Steckbrief von Werner Kogler, der am 26. Mai 2019 als Spitzenkandidat für die Grünen bei der Wahl zum Europaparlament antritt.

Werner Kogler (57 Jahre)

Geboren am 20. November 1961 in Hartberg/Steiermark

Wohnorte: aufgewachsen in St. Johann in der Haide, lebt in Graz und Wien

Erlernter Beruf: Volkswirt, Umweltökonom

Familienstand: Lebensgemeinschaft

Lieblingsmusikstil: Rock/Pop, von Bilderbuch über Amy Winehouse bis Rolling Stones

Lieblingsbücher: „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ von Milan Kundera

Lieblingsfilme: schwarze Komödien aus Italien und Frankreich

Hobbys: ausgedehnte Spaziergänge, Radfahren, Champions League schauen und lesen

Lieblingsgetränk im Cafe Anzengruber: Espresso oder ein steirisches Puntigamer

Werdegang:

1981/82 Gründungsmitglied der Alternativen Listen Graz, Steiermark und Österreich

1985 bis 1988 Gemeinderat in Graz

1994 bis 1999 Mitarbeiter im Grünen Klub im Parlament

1999 bis 2017 Abgeordneter zum Nationalrat

War Mitglied des Bundesvorstandes der Grünen, stellvertretender Klubobmann und stellvertretender Bundessprecher

Nach dem Scheitern der Grünen bei der Nationalratwahl wurde er 2018 zum Bundessprecher gewählt