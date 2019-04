Busunglück auf Madeira - Alle Opfer sind Deutsche

Funchal (Madeira) (APA/AFP/dpa) - Bei allen 28 Todesopfern des Busunfalls auf Madeira handelt es sich nach Angaben des portugiesischen Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa um Deutsche. „Ich drücke in diesem tragischen Moment den Schmerz und die Solidarität aller Portugiesen aus“, sagte der Staatschef am Mittwochabend dem portugiesischen Sender RTP. Das Außenministerium in Berlin hat einen Krisenstab eingerichtet.