Pompeo stellt sich auf „holprige“ Gespräche mit Nordkorea ein

Washington (APA/Reuters) - US-Außenminister Mike Pompeo erwartet schwierige Gespräche mit Nordkorea über die atomare Abrüstung des Landes. „Es wird holprig, es wird herausfordernd“, sagte Pompeo am Mittwoch dem Sender CBS News. „Ich hoffe, wir bekommen mehrere weitere Chancen, ernsthafte Gespräche darüber zu führen, wie wir diesen Prozess voranbringen können.“

Pompeo ergänzte, beide Seiten hätten viel gelernt aus dem zweiten Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im Februar in Hanoi. Die Begegnung war ohne greifbare Ergebnisse abgebrochen worden.

Die USA fordern eine atomare Abrüstung und einen Stopp des nordkoreanischen Raketenprogramms. Nordkorea will eine Lockerung der Sanktionen und hatte zuletzt erstmals seit längerem wieder öffentlich Waffen getestet. An diesem Donnerstag will Russlands Präsident Wladimir Putin in Wladiwostok mit Kim zusammenkommen. Es ist das erste solche Treffen seit der Machtübernahme Kims im Jahr 2011.