Die japanischen Kaiser leiten ihre Herkunft von einer Sonnengöttin ab

Wien (APA) - Das japanische Wort Tenno, das im Deutschen mit Kaiser übersetzt wird, bedeutet eigentlich „Himmlischer Herrscher“. Dies deutet auf die legendenhafte göttliche Abkunft des De-Facto-Staatsoberhauptes Japans - in der heutigen Verfassung ist lediglich von einem „Symbol des Staates und der Einheit des Volkes“ die Rede - hin.

Der erste Tenno war Jimmu. Historische Belege dafür gibt es nicht. Nach einer viel später entstandenen Legende herrschte er ab 660 vor Christus und war der Urururenkel der Sonnengöttin Amaterasu. Amaterasu soll sich dereinst vor ihrem schelmisch-aufbrausenden Bruder, dem Meeresgott Susanoo, in einer Höhle versteckt haben. Dadurch wurde es finster auf der Erde. Um die Sonne wieder hervorzulocken beschenkten die anderen Götter sie mit einer Edelsteinkette, einem Spiegel und einem Schwert - die späteren kaiserlichen Insignien.

Um die drei Kleinodien ranken sich Geheimnisse und Gerüchte, denn sie sind nur dem Kaiser selbst und seinem engsten Umfeld zugänglich. Ganz anders etwa als die britischen Kronjuwelen werden sie nicht ausgestellt und es gibt keine Bilder von ihnen. Sie werden in Schreinen an drei verschiedenen Orten in Japan aufbewahrt. Selbst beim nunmehrigen Thronwechsel bekommt die Öffentlichkeit sie nicht zu Gesicht.

Das Siegel der japanischen Kaiser ist eine gelbe oder orange stilisierte Chrysantheme mit 16 Blütenblättern. Der japanische Kaiserthron heißt demnach auch Chrysanthementhron. Das Siegel ist inoffiziell auch Staatswappen und findet sich auf jedem japanischen Reisepass.

- JIMMU war angeblich von 660 bis 585 vor Christus an der Macht. Damit ist Japan die älteste noch heute bestehende Monarchie. Noch heute beruft sich das japanische Kaiserhaus auf die Abstammung von Jimmu-tenno.

- Bei OJIN (270-310) ist umstritten, ob es sich um eine mythische Figur oder eine Person handelte, die wirklich gelebt hat.

- KIMMEI (539-571) ist der erste Tenno mit von der heutigen Geschichtsschreibung belegten Daten.

- Gemäß der derzeit geltenden Gesetzeslage sind Frauen vom Thron ausgeschlossen. Wenn Kaiser Akihito abdankt und sein Sohn Naruhito die Würde übernimmt, rückt daher nicht sein einziges Kind, Tochter Aiko, in der Thronfolge auf Platz eins, sondern Naruhitos Bruder Fumihito, gefolgt von dessen Sohn Hisahito. Es gab in der japanischen Geschichte aber sehr wohl Kaiserinnen. Die erste unter ihnen war eine Tochter Kimmeis: Suiko amtierte von 592 bis 628, übertrug die Machtausübung aber an einen Neffen.

- KOKAKU (Morohito) (1780-1817) war vor Akihito der bisher letzte Kaiser, der abdankte - im Streit mit dem Shogun. Bis ins Mittelalter war der Tenno auch oberster Entscheidungsträger gewesen. Dann wuchs aber der Einfluss von Regenten aus der Militärführung, den Shogunen aus dem Samurai-Adel. Der Titel Shogun wurde erblich. Die Shogune beschränkten die Regierungsgewalt des Tenno immer mehr auf rein zeremonielle Aufgaben. Kokaku wollte seinem Vater, der nie Tenno war, den Titel Ex-Tenno verleihen, der damalige Shogun war dagegen und Kokaku verzichtete zugunsten seines Sohnes auf den Thron.

- Unter Kaiser KOMEI (1846-67) wurde die Öffnung Japans für den Handel mit den Großmächten erzwungen. Als erste sicherten sich die USA unter der Drohung mit übermächtiger militärischer Gewalt (Kanonenbootpolitik) vertraglich die Öffnung der japanischen Häfen, niedrige Zölle und die Eröffnung von Auslandsvertretungen in Japan. Großbritannien, Russland und andere folgten. Dies sorgte für gravierende politische Turbulenzen in Japan. Komei war im Gegensatz zum Shogun gegen ein Einlenken gegenüber dem Ausland. Er näherte sich dann aber dem Shogun wieder an. Es ist umstritten, ob er dafür von einem Regierungsgegner ermordet wurde oder an den Pocken verstarb.

- MUTSUHITO (1867-1912) hat für Österreich eine besondere Bedeutung. Unter ihm nahm Japan 1869 Beziehungen auch zu Österreich-Ungarn auf. Die österreichisch-ungarische Fregatte „Donau“ und der Dampfer „Erzherzog Friedrich“ unter Konteradmiral Anton Freiherr von Petz liefen in Yokohama ein. Petz hatte den Auftrag, einen Freundschafts- und Handelsvertrag abzuschließen. Nach nur zehntägigen Verhandlungen war der Vertrag unterschriftsreif. Als Gastgeschenke, die Mutsuhito (Meiji) übergeben wurden, brachte der Emissär aus Österreich neben einer Porzellanstatue Kaiser Franz Josephs einen Konzertflügel der Wiener Firma Bösendorfer mit. Ein junger österreichischer Diplomat durfte dem jungen Kaiser in seinem Palast auf dem Flügel vorspielen. Der hinter einer Schiebetür verborgene Tenno hörte so erstmals westliche Musik. Heuer wird das 150-Jahr-Jubiläum der Beziehungen Österreich-Japan begangen. Unter Mutsuhito erfolgte vor allem aber der Umbau Japans von einer Feudalgesellschaft zu einem modernen Staat samt wachsendem Nationalismus.

- HIROHITO war von 1926 bis 1989 der am längsten dienende Tenno aller Zeiten, nachdem er ab 1921 schon Prinzregent gewesen war. Er war der erste Kaiser seit Jahrhunderten, der das leibliche Kind der offiziellen Ehefrau des vorhergehenden Tenno war, und nicht Sprössling einer Konkubine des Kaisers, der später von der Kaiserin als eigenes Kind angenommen wurde. Unter Hirohito erfolgten dramatische politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Umwälzungen. Die ausbeuterischen imperialistischen Bestrebungen Japans in weiten Teilen Ostasien fanden ihren Höhepunkt, es kam zum Bündnis mit Hitler-Deutschland im Zweiten Weltkrieg, den beiden Atombombenabwürfen der USA auf Hiroshima und Nagasaki und zur Niederlage. Hirohito persönlich verkündete die Kapitulation im Radio. Wie stark er in die Kriegsführung involviert war, ist unklar und verschleiert worden. 1946 entsagte er auf Betreiben der USA in seiner sogenannten Menschlichkeitserklärung der Göttlichkeit des Kaisers. Offiziell hatten die Tennos nie behauptet, Götter zu sein, lediglich die Abstammung von Amaterasu, was die Verehrung im Volk wohl nicht minder ausfallen ließ. Was offiziell 1946 entschieden erfolgte war der Statuswechsel zum konstitutionellen Monarchen.

