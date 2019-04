Dystopie Garten Eden: Schneitewinds „An den Mauern des Paradieses“

Wien (APA) - Der posthum veröffentlichte Roman „An den Mauern des Paradieses“ von Martin Schneitewind lässt einen vieles glauben. Was man davon für wahr hält, bleibt dem Leser überlassen. Das von Michael Köhlmeier entdeckte und von Raoul Schrott aus dem Französischen übersetzte Manuskript ist ein großer, dystopischer Text, der den Bogen vom Anbeginn der Menschheit bis in die mögliche Zukunft spannt.

Der aus Toronto angereiste Altorientalist David Ostrich will in einem autokratisch regierten Land am Persischen Golf Tontafeln studieren, die im Zuge eines großen Dammbauprojekts gefunden wurden und die ein neues Licht auf die Genesis werfen sollen. Vom dortigen Machthaber beauftragt, im Gegenzug für einen Blick darauf zunächst eine verschwundene Frau zu finden, wird er aus Selbstüberschätzung seiner analytischen Fähigkeiten in ein Spiel um Macht, Unterdrückung und Terror verstrickt, aus dem es keinen Ausweg gibt.

Sein Auftrag in der von Wanderungswellen, Grenzen, Gewalt und Umweltzerstörung geprägten Welt am Rande des Chaos mit sowohl realen als auch fiktionalen Zügen erweist sich als unmöglich. Die Fährten laufen ins Leere, Protagonist und Leser werden vor den Kopf gestoßen, denn überall ziehen sich Mauern hoch. Parallel dazu erzählt der Soldat Atam seine Geschichte, der sich angesichts der Gräuel gegenüber Flüchtlingen zum Widerstand entschließt. Schon der Titel „An den Mauern des Paradieses“ lässt Interpretationen zu: Auf welcher Seite ist das Paradies? Wer wird eingemauert bzw. ausgeschlossen? Gibt es den Garten Eden überhaupt, ist er nicht nur eine Verheißung?

Der 1945 in Straßburg geborene und 2009 gestorbene Schneitewind soll seinen einzigen Roman, inspiriert vom italienischen Autor Dino Buzzati, jahrelang mit sich herumgetragen haben. Seine Witwe übergab das Manuskript an Michael Köhlmeier, der Schneitewind aus Studienzeiten kannte. Er bat seinen Schriftstellerkollegen Raoul Schrott, eine Übersetzung des Textes anzufertigen. Will man Schneitewind nicht nachspüren, muss offen bleiben, ob es ihn tatsächlich gab. Dass sich hier zwei Literaten zusammentaten, die beide für ihre Lust an der Erforschung der großen Epen der Menschheit bekannt sind, mag angesichts des Themas des Romans mindestens verdächtig wirken.

Vielleicht ist also alles eine Scharade, eine Kritik an der Gier nach biografischen Details des Autors, die sein Werk vermeintlich erklären? Köhlmeier erzählt im Nachwort von seiner Bekanntschaft mit Schneitewind und wird so zum Zeugen seiner Existenz. Er schreibt dem“totalen Buch“ gar „Charisma“ zu, in dem Sinne, dass es anziehe und zugleich abstoße. In seinen editorischen Notizen hält Schrott fest: „Ein Text entwickelt seine Stärken oder Schwächen von sich aus; welche Person dahintersteckt, erschien mir stets peripher, da sie ohnehin bloß eine ‚persona‘ darstellt, eine Schauspielermaske, ‚durch die hindurch‘ (...) ‚es tönt‘“. Beide Autoren gestehen dem Text also zu, für sich selbst zu stehen - Roland Barthes‘ „Tod des Autors“ lässt grüßen.

Man lässt es also gut sein mit der Enträtselung, auch weil man dem komplexen Roman die Magie lassen sollte, die ihm innewohnt. Schon die vielen Sprachen und Hände, durch die der Text gegangen sein soll, verleihen ihm Aura. Diese Brechung distanziert den Text vom Autor, eine Technik wie sie auch Umberto Eco gerne verwendete und das ist nicht die einzige Reminiszenz an das Werk des italienischen Semiotikers. In „An den Mauern des Paradieses“ verquicken sich in verschiedenen sprachlichen Stilen Elemente des Abenteuer- und Kriminalromans mit zahlreichen intertextuellen Anspielungen und gelehrten Bezügen zu Geschichte, Mythologie, Logik, Philosophie und nicht zuletzt aktueller Politik.

Am Ende gehen die Geschichten der beiden Protagonisten Ostrich und Atam ineinander über. Sie werden gemeinsam gefangen genommen, ihr Schicksal bleibt ungewiss. Ostrich unternimmt einen vergeblichen Fluchtversuch in der Salzwüste und macht dabei eine mystische Erfahrung. Er reflektiert sein Handeln und Denken, wird auf sich selbst zurückgeworfen und kommt zum Schluss: „Es gibt keine Beweise in einem absoluten Sinn, für nichts. Weil wir nicht Gott sind. (...) Wir können letztlich bloß von Wahrscheinlichkeiten sprechen.“ Der Roman weist über sich hinaus, indem er dazu einlädt, über die Konstruktion von Wirklichkeit und Wahrheit durch das Wort nachzudenken - ein Verdienst in Zeiten, in denen Fakten, Fiktion und „Fake“ sich immer mehr vermischen, in denen sich jeder seine eigene Wahrheit zimmert.

