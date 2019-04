Gewinne der chinesischen Industrie legten im März wieder zu

Peking (APA/Reuters) - In China gibt es Anzeichen für eine Stabilisierung der zuletzt schwächelnden Industrie. Nach vier Rückgängen in Folge legten die Gewinne der Unternehmen des Sektors im März wieder zu. Wie das Statistikamt am Samstag mitteilte, betrug der Anstieg zum Vorjahresmonat 13,9 Prozent auf insgesamt umgerechnet 78,5 Milliarden Euro. Das ist das stärkste Plus seit Juli 2018.

Hintergrund sei eine Belebung von Produktion und Absätzen, erläuterten die Statistiker. In den ersten beiden Monaten des Jahres hatte es noch ein Minus von 14 Prozent gegeben. In der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft stemmt sich die Regierung mit einer Reihe von Maßnahmen gegen die Konjunkturabkühlung.