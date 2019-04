Neue Bürgermeister in zwei Weinviertler Gemeinden gewählt

Stockerau/Pillichsdorf/Wolkersdorf (APA) - Nach den vorgezogenen Urnengängen im März sind am Montagabend in zwei Weinviertler Gemeinden neue Bürgermeister gewählt worden. In Stockerau ist Andrea Völkl (ÖVP) Stadtchefin. In Pillichsdorf einigten sich ÖVP und SPÖ auf eine „Halbzeitlösung“ - die ersten drei Jahre ist Erich Trenker (SPÖ) Bürgermeister. In Wolkersdorf im Weinviertel findet die konstituierende Sitzung am 6. Mai statt.

In Stockerau (Bezirk Korneuburg) stellt die Volkspartei erstmals seit Jahrzehnten den Bürgermeister. Die ÖVP hat gemeinsam mit der SPÖ, die in der Stadt seit mehr als 70 Jahre die stärkste Kraft war, und der FPÖ ein Übereinkommen für die Zusammenarbeit unterzeichnet. Gemeinsam kommen die drei Fraktionen auf 32 der 37 Sitze im Gemeinderat. Die restlichen fünf Mandate halten die Grünen.

In Pillichsdorf (Bezirk Mistelbach) hatte die vorgezogene Gemeinderatswahl am 24. März jeweils fünf Mandate für die beiden ÖVP-Listen „Volkspartei Pillichsdorf - Das Original“ mit dem bisherigen Bürgermeister Franz Treipl, „Wir für Pillichsdorf - die Volkspartei“ sowie die SPÖ gebracht. Am Montagabend wurde der bisherige Vizeortschef Erich Trenker (SPÖ), der auch Klubdirektor im niederösterreichischen Landtag ist, mit den Stimmen der Sozialdemokraten und der Treipl-ÖVP zum neuen Bürgermeister gewählt, teilte die SPÖ am Dienstag mit. Die beiden Fraktionen verfügen über zehn der 19 Mandate und haben sich darauf geeinigt, für je drei Jahre den Ortschef zu stellen. Den Anfang macht die SPÖ, danach übernimmt Franz Treipl wieder, der die ersten drei Jahre lang als Vizebürgermeister fungiert. Durch den Urnengang innerhalb von zwölf Monaten vor den regulären, für Anfang 2020 geplanten Gemeinderatswahlen dauert die Periode sechs Jahre.

In Wolkersdorf im Weinviertel war die Volkspartei am 24. März ebenfalls mit zwei Listen angetreten. Die ÖVP mit Anna Steidl wurde mit 13 von 29 Sitzen stärkste Kraft, wird aber wahrscheinlich in die Opposition wechseln, hieß es aus der Landespartei am Dienstag auf Anfrage. Die ÖVP-Liste von Team-Wolkersdorf mit Dominic Litzka habe ein Koalitionsabkommen mit SPÖ, „WUI“ und der Bürgerliste „MIT:uns“ abgeschlossen.