Amnestie in Myanmar: Inhaftierte Reuters-Reporter auf freiem Fuß

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA021 vom 07.05.2019 muss es im ersten Satz des zweiten Absatzes richtig heißen: Sie sollen nach Auffassung des Gerichts gegen ein Gesetz zum Schutz von Staatsgeheimnissen verstoßen haben (nicht: hatten). --------------------------------------------------------------------- ~ Yangon (Rangun)/New York/Toronto (APA/Reuters) - Die beiden in Myanmar inhaftierten Reuters-Reporter Wa Lone und Kyaw Soe Oo sind nach mehr als 500 Tagen in Haft freigelassen worden. Sie verließen am Dienstag das Gefängnis in der Nähe von Rangun, berichteten Augenzeugen. Die beiden Pulitzer-Preis-Gewinner waren im vergangenen September zu sieben Jahren Haft verurteilt worden.

Sie sollen nach Auffassung des Gerichts gegen ein Gesetz zum Schutz von Staatsgeheimnissen verstoßen haben. Das Urteil hatte international Empörung ausgelöst. Die Freilassung erfolgte im Rahmen einer Amnestie, die vom Büro von Präsident Win Myint knapp zuvor verkündet worden war. Insgesamt sollen am Dienstag 6520 Gefangene freikommen. In Myanmar ist es üblich, dass die Behörden Gefangene um das traditionelle Neujahr, das am 17. April begann, freilassen.

