Erste Gesprächsrunde im Zollstreit zwischen USA und China beendet

Washington (APA/Reuters) - Die USA und China haben am Donnerstag in Washington die erste Gesprächsrunde im Zollstreit beendet. Über Ergebnisse des 90-minütigen Treffens des chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und US-Finanzminister Steven Mnuchin wurde zunächst nichts bekannt. Es wurde aber damit gerechnet, dass die Verhandlungen am Freitag fortgesetzt würden.

Ungeachtet der bereits im Voraus auf zwei Tage angesetzten Gespräche hatte US-Präsident Donald Trump angeordnet, in der Nacht zum Freitag (06.00 Uhr MESZ) Importzölle auf chinesische Produkte im Volumen von 200 Milliarden Dollar auf 25 von bisher zehn Prozent zu erhöhen. Die US-Zollbehörde bestätigte, dazu seien alle Vorbereitungen getroffen. Trump könne die Zölle aber auch kurzfristig wieder stoppen. Nicht gelten würden die Abgaben zudem für Lieferungen, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits auf dem Weg in die USA befänden.

Seit Juli 2018 überziehen sich die beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt gegenseitig mit Zöllen, was bereits die globale Konjunktur bremst.