EU-Wahl - Schweden macht sich gegen Rechtspopulismus in Brüssel stark

Brüssel/Stockholm (APA) - Schweden ist eines der wenigen Länder in der EU, in denen derzeit ein Sozialdemokrat Regierungschef ist. Stefan Löfven gelang es Anfang des Jahres nach monatelangen Verhandlungen eine bunte Mitte-Regierung zu schmieden, deren Parteien ein einziges Hauptziel gemein hatten, nämlich die aus dem rechtsextremen Milieu stammenden Schwedendemokraten von der Macht fernzuhalten.

Dieses Ziel erklärte Löfven auch zur Hauptaufgabe für die im Mai stattfindenden Europawahlen. „Die Rechtsextremisten sammeln sich nun Land für Land, um den extremen Nationalismus auf den Kontinent loszulassen und Hass aufzupeitschen. Das ist ihnen schon einmal gelungen. Es soll ihnen nie, nie wieder gelingen“, sagte Löfven auf der EU-Wahlkonferenz seiner Partei. Zuletzt verkündete auch die Zentrumspartei den Kampf gegen Rechtsextremismus in Europa als eines ihrer Hauptanliegen in Brüssel und Straßburg.

Die Schwedendemokraten versuchen indes in Brüssel einen Wahlerfolg zu erzielen. Dafür schwächten sie ihre frühere Forderung nach einem Referendum über den Austritt Schwedens aus der Union („Swexit“) ab - allerdings ohne die Idee gänzlich aufzugeben. Ähnlich wie in anderen Parteien des weit rechts stehenden Lagers in Europa leisten sich Politiker aus ihren Reihen immer wieder rassistische und hetzerische Ausbrüche. Diese werden dann als „Einzelfälle“ etikettiert.

Derzeit dominieren die Sozialdemokraten und die Grünen unter den 20 schwedischen EU-Abgeordneten. Von den bisherigen EU-Abgeordneten treten nur wenige erneut an. Unter den Kandidaten gibt es kaum prominente Namen. Einer der bekannteren ist der ehemalige Parteisekretär der Konservativen Tobias Tobe. Die Sozialdemokraten gehen mit Ex-Migrationsministerin Helene Fritzon an der Spitze ins Rennen.

Von der Opposition in Stockholm besitzen die Konservativen drei, die Schwedendemokraten zwei sowie die Christdemokraten und die Linkspartei je ein Mandat im EU-Parlament. Auch die im schwedischen Reichstag nicht präsente Feministische Initiative („F!“) ist derzeit mit einer Abgeordneten in Brüssel vertreten.

Laut der jüngsten Meinungsumfrage vom April liegen die Schwedendemokraten mit einem Zuspruch von fast 20 Prozent im Rennen nach Brüssel nur knapp hinter den Sozialdemokraten (21 Prozent) an zweiter Stelle. Die Konservativen („Moderaterna“) folgen dahinter. Es wird erneut eine geringe Wahlbeteiligung befürchtet.

