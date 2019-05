Masern - Zwei neue Erkrankungen in Kärnten

Klagenfurt (APA) - Nach längerer Pause sind in Kärnten zwei Masernerkrankungen bestätigt worden. Wie die Landessanitätsdirektion Kärnten am Freitag mitteilte, verzeichnet man damit heuer bereits 23 bestätigte Erkrankungen, hinzugekommen ist auch ein neu gemeldeter Verdachtsfall. Die letzte bestätigte Erkrankung in Kärnten war bereits am 5. Mai gemeldet worden.