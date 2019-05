64. Song Contest - Der Gewinner Duncan Laurence

Tel Aviv/Wien (APA) - Der Gewinner des 64. Eurovision Song Contests stammt aus dem niederländischen Spijkenisse. Dort wurde der Sänger als Duncan de Moor am 11. April 1994 geboren. „Meine Jugend war nicht immer einfach. Ich wurde gemobbt und konnte mich nicht verteidigen. Musik war da mein sicherer Hafen“, beschreibt Laurence seine Jugendjahre.

Bekannt in seinem Heimatland wurde der Künstler 2014, als er an der Castingshow „The Voice of Holland“ teilnahm. Damals scheiterte er allerdings im Halbfinale. Laurence studierte schließlich in Tilburg an der Rock Academy und formierte mit Kollegen in dieser Zeit die Band The Slick & Suited. Seine Ausbildung schloss er 2017 ab.

Den fertig ausgebildeten Songwriter, der sich im Rahmen des ESC als bisexuell outete, schickte der Sender Avrotros schließlich für die Niederlande ins Rennen um die ESC-Krone - mit dem von ihm selbst geschriebenen Song „Arcade“. Eine offensichtlich gute Entscheidung.

