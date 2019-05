EU-Wahl - Stichwort: Das Schengener Abkommen

Schengen (APA) - Das am 14. Juni 1985 im Luxemburger Ort Schengen unterzeichnete Abkommen ist die Grundlage für die schrittweise Abschaffung der Grenzkontrollen in Europa seit 1995. Kernsatz: „Die Binnengrenzen dürfen an jeder Stelle ohne Personenkontrollen überschritten werden.“ Gründungsmitglieder waren Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten.

Ab 21. Dezember 2007 galt das Abkommen in 22 EU-Staaten sowie Island und Norwegen. Österreich gehört seit dem EU-Beitritt 1995 zum Schengen-Raum, die Aufhebung der Grenzkontrollen in Richtung Deutschland und Italien erfolgte aber erst zum 1. April 1998.

Ursprünglich war Schengen als freiwillige Zusammenarbeit einzelner EU-Länder geplant, seit dem Vertrag von Amsterdam gehört das Abkommen jedoch zum verpflichtenden EU-Recht. Ausnahmen erwirkt haben damals Großbritannien und Irland. Die EU-Neulinge Zypern (2004) sowie Rumänien und Bulgarien (2007) wurden erst später Schengen-Mitglieder. Während das Nicht-EU-Land Norwegen schon Ende 1996 dem Schengenraum beitrat, wurde die Schweiz 2004 und Liechtenstein 2008 zu Mitgliedern des Schengen-Raums.

Grundprinzip der Schengen-Kooperation: Die Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten werden aufgehoben, dafür wird die Kontrolle der Außengrenzen verstärkt. Dazu dient seit 1995 ein eigenes Computer-Netzwerk („Schengen-Informationssystem“), über das die Mitgliedsländer die Fahndungsdaten ihrer Polizei austauschen. Neben dem Wegfall der Binnengrenzen brachte Schengen auch einen verstärkten Polizei-Datenaustausch. Seit April 2013 ist das elektronische Fahndungssystem SIS II (Schengener Informationssystem) im Einsatz.

Bei Großereignissen sieht das Schengen-Abkommen die Möglichkeit vor, die Binnengrenzkontrollen wieder vorübergehend einzuführen. Österreich machte davon anlässlich der Fußball-Europameisterschaft 2008 davon Gebrauch.