AUSSENPOLITIK - Termine von So, 19.05.19 bis Mo, 20.05.19

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Sonntag, 19. Mai 2019

WIEN * AI Internationale Reaktionen zu Videoaffäre und

II Neuwahlankündigung in Österreich * 14:00 AI Aktionstag #aufstehn gegen Rassismus „Demo und

II Fest ‚Ein Europa für Alle!‘“ mit u.a. Mayrhofer

CI (#aufstehn), Fenninger (Volkshilfe), Schindler

(KZ-Verband)

https://www.aufstehn.at/ein-europa-fuer-alle/

15:00 Start des Demozugs und Fotomoment am

Fronttransparent

16:00 Abschlusskundgebung und Fest am Heldenplatz

(Christian-Broda-Platz, 6.) * 20:15 II EU-Wahl: ATV Meine Wahl - Spielfeld Europa -

AI Konfrontation der Spitzenkandidaten

(ATV) --------------------------------------------------------------------- EU

EU-WEIT/WIEN EU-weit/Wien * AI EU-Wahlkampf

II Europaweiter Demonstrationstag vor EU-Wahl GROSSBRITANNIEN/EUROPÄISCHE UNION London/Brüssel * AA Entwicklung um Brexit und politisches Schicksal

von Premierministerin May - EU-Wahlkampf in

Großbritannien ---------------------------------------------------------------------

AUSTRALIEN Canberra * AA Nach Parlamentswahlen in Australien

DEUTSCHLAND Bremen - AA Vorschau Landtagswahl Bremen

INDIEN Neu-Delhi - AA Ende der Parlamentswahlen in Indien - Ergebnis am

23.5. erwartet

IRAN/USA/SAUDI-ARABIEN Teheran/Washington/Riad * AA Spannungen zwischen Iran und USA - Nach

WA Teilausstieg Teherans aus Atomdeal und Verhängung

neuer US-Sanktionen - USA verstärken

Militärpräsenz im Nahen Osten

KOSOVO Prishtina (Pristina) * AA Neuwahl der Bürgermeister von vier Gemeinden im

serbisch bewohnten Norden des Kosovo

SCHWEIZ Bern * AA Volksabstimmung in der Schweiz u.a. zu

Steuerreform und Verschärfung der Waffengesetze

TAIWAN Taipeh - AA Konferenz der im Ausland lebenden demokratischen

Kräfte Chinas (18.-20.5.)

VENEZUELA Caracas - AA Entwicklung im Machtkampf zwischen Opposition und

Regierung in Venezuela

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Montag, 20. Mai 2019

WIEN * BILD AI Vorsitzender des Ständigen Ausschusses des

chinesischen Volkskongresses, Li Zhanshu, in Wien

(20.05. - 21.05.) - BILD AI 10:00 Treffen mit Bundespräsident Van der Bellen

und Außenministerin Kneissl

(Präsidentschaftskanzlei, 1.,

Ballhausplatz, Hofburg, Leopoldinischer

Trakt) * BILD CI 11:30 Zeremonie zur offiziellen Übergabe von AI Panda Yuan-Yuan mit Bundespräsident Van der LIVE Bellen, Bundeskanzler Kurz, Tiergarten-

Direktorin Schratter (live auf

http://go.apa.at/HaHVg0Xt )

12:00 Besuch von Pandamännchen Yuan-Yuan im

Pandahaus

(Tiergarten Schönbrunn, Kaiserpavillon,

13., Maxingstraße 13b) - AI 16:15 Besuch der Schatzkammer mit

Nationalratspräsident Sobotka

(Hofburg, Schatzkammer, 1., Schweizerhof) - AI 17:05 Eintragung ins Gästebuch des Parlaments mit

Nationalratspräsident Sobotka

(Palais Pallavicini, 1., Josefsplatz 5)

* AI Internationale Reaktionen zu Videoaffäre und

II Neuwahlankündigung in Österreich - 09:00 WI Konferenz Vienna Economic Forum „New Perspectives

AI for the Republic of North Macedonia“ mit

Premierminister Zaev, Vize-Premierminister

Angjushev, Vize-Premierminister Osmani,

Finanzminister Tevdovski, Landwirtschaftsminister

Nikolovski (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Telekom Austria, 2., Lassallestraße 9) - 09:30 AI Workshop Institut für die Wissenschaften vom

Menschen (IWM) „Contested Sovereignties, Contested

Global Orders? Understanding the New Geopolitics

of Eurasia „ mit u.a. Farajirad (IPIS, Teheran),

Bialasiewicz (Universität Amsterdam), Preiherman

(Minsk Dialogue), Buchsbaum (BMEIA), Nikitina

(MGIMO, Moskau)

(International Institute for Peace (IIP), 4.,

Möllwaldplatz 5/2) * 10:00 II EU-Wahl: PK SPÖ „Zusammenhalten statt Spalten -

AI Der Rechtsruck bedroht Frauenrechte in ganz

Europa“ mit SPÖ-Bundesparteivorsitzender Rendi-

Wagner, SPÖ-Europaabgeordneter Regner, SPÖ-

Frauenvorsitzender Heinisch-Hosek

(SPÖ Bundesgeschäftsstelle, Sitzungssaal 2. Stock,

1., Löwelstraße 18) * 10:15 II PG ÖVP Wien „Europa besser machen“ mit Bundesmin.

AI Blümel (ÖVP), EU-Spitzenkandidat Karas (ÖVP),

Arnoldner (Landesgf. ÖVP Wien)

(ÖVP Wien, 1., Lichtenfelsgasse 7) * 11:00 AI PK Botschaft der Republik Venzuela zur Venezuela-

Krise mit Botschafter Jesse Chacon Escamillo

(Presseclub Concordia, 1., Bankgasse 8) - 15:00 II EU-Wahl: Busfahrt KPÖ Plus „Enteignung: Besser

WI heute als morgen: Zum Wohle aller enteignen“ mit

AI Spitzenkandidatin Anastasiou

(BAWAG Zentrale, Turm B im HE Icon Vienna, 10.,

Wiedner Gürtel 11) - 16:00 AI Podiumsdiskussion Austria Institut für Europa und

Sicherheitspolitik (AIES) „Die

sicherheitspolitischen Hotspots - Naher Osten,

Nordafrika und Indo-Pazifischer Raum“ mit Bgdr.

Feichtinger (Leiter des Instituts für

Friedenssicherung und Konfliktmanagement),

Wolfgang Pusztai (National Council on U.S.-Libya

Relations), Nikolaus Scholik (AIES Senior Advisor)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Diplomatische Akademie, 4., Favoritenstraße 15a) - 17:00 WI Diskussion WIWIPOL „Die EU als ‚sicherer Hafen‘

AI für Österreich? Neue europäische Strategien zu

aktuellen wirtschaftspolitischen Problemen“ mit

EU-Abg. Regner (SPÖ), Kaske (AK-Präs. a.D.),

Petritsch (Österreichischer Botschafter a.D. bei

der OECD)

(Presseclub Concordia, 1., Bankgasse 8) - 17:30 AI Vortrag „Europe Has to Get Its Act Together: Ein

II Plädoyer für eine selbstbewusste gemeinsame

europäische Außenpolitik“ von MEP Freund (SPÖ)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(oiip, 9., Berggasse 7) - 18:00 AI Podiumsdiskussion „The Return of Geopolitics?“ mit

Ivan Krastev (Centre for Liberal Studies, Sofia),

Gwendolyn Sasse (Centre for East European and

International Studies, Berlin), Gerard Toal

(Virginia Tech) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Institut für die Wissenschaften vom Menschen

(IWM), Bibliothek, 9., Spittelauer Lände 3) - 18:00 AI Verleihung des Bruno-Kreisky-Preises für

II Verdienste um die Menschenrechte 2019 an

MA ägyptische Aktivistin Amal Fathy

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

Weitere Preise an Verein „Shalom Alaikum - Jewish

Aid for Refugees“ und an Projekt „KENNE DEINE

RECHTE“

(Oesterreichische Nationalbank, Kassensaal, 9.,

Otto-Wagner-Platz 3)

BURGENLAND Eisenstadt - 09:00 II EU-Wahl: PK ÖVP Burgenland „7 Tage für die Nummer

AI 7“ mit Landesparteiobmann Steiner, Sagartz (EU-

Wahl-Kandidat)

(Haus der Volkspartei, Ing. Julius Raab Str. 7)

KÄRNTEN Klagenfurt - 10:30 II EU-Wahl: PG ÖVP Kärnten „Mehr EU in Schulen und

AI Wirtschaft“ mit Landesparteiobmann Gruber, EU-

XI Wahl-Kandidatin Wolf-Schöffmann, EU-Wahl-Kandidat

Höfferer

(Landhaus Klagenfurt, ÖVP-Landtagsklub,

Landhaushof)

NIEDERÖSTERREICH St. Pölten - 09:30 II PG SPÖ NÖ „Für ein soziales und nachhaltiges

AI Europa“ mit Landesparteichef LHStv. Schnabl., SPÖ

NÖ Spitzenkandidat für EU-Wahl Sidl,

Landesgeschäftsführer Kocevar

(SPÖ NÖ, Niederösterreichring 1A)

OBERÖSTERREICH Linz * BILD 19:30 II EU-Wahl: ÖVP-Schlussoffensive „#Better Europe“ mit VIDEO AI EVP-Spitzenkandidat Weber, ÖVP-Obmann LIVE Bundeskanzler Kurz, ÖVP-EU-Spitzenkandidat Karas

(live auf http://go.apa.at/QxQGmiAI ) * II 13:30 EU-Wahl: PK ÖVP OÖ „EU-Wahl“ mit

AI Bundeskanzler Kurz, LH Stelzer, EU-

Kandidatin Winzig, Landes-GF

Hattmannsdorfer

(Heinrich-Gleißner-Haus, Sitzungsraum, 2.

Stock, Obere Donaulände 7)

VORARLBERG Bregenz - 11:00 II EU-Wahl: PK ÖVP Vorarlberg „Wir wollen Europas

AI Zukunft mitgestalten“ mit Landeshauptmann Wallner,

EU-Wahl-Kandidat Christian Zoll

(Landesgeschäftsstelle ÖVP Vorarlberg, Römerstraße

12) --------------------------------------------------------------------- EU

EU-WEIT * AA EU-Wahlkampf GROSSBRITANNIEN/EUROPÄISCHE UNION London/Brüssel * AA Entwicklung um Brexit und politisches Schicksal

von Premierministerin May - EU-Wahlkampf in

Großbritannien RUMÄNIEN Bukarest - 08:00 CA Informeller EU-Umweltrat (20.-21.5.) (Ortszeit:

WA 09:00 Uhr GMT+3)

AA ---------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND (BAYERN) Passau - 12:30 AI EU-Wahl: Veranstaltung „Zur Europawahl: Katharina

II Barley im ProLi“ mit u.a. SPD-EU-Spitzenkandidatin

Barley, SPÖ-EU-Spitzenkandidat Schieder

IRAN/USA/SAUDI-ARABIEN Teheran/Washington/Riad * AA Spannungen zwischen Iran und USA - Nach

WA Teilausstieg Teherans aus Atomdeal und Verhängung

neuer US-Sanktionen - USA verstärken

Militärpräsenz im Nahen Osten

RUMÄNIEN Bukarest - AA Fortsetzung des Berufungsverfahrens gegen

rumänischen sozialdemokratischen Parteichef

Dragnea wegen Korruptionsvorwürfen

SCHWEIZ Genf - CA 72. Weltgesundheitsversammlung der World Health

AI Organization (WHO)

(bis 28.5.)

SÜDAFRIKA Durban * AA Prozess gegen ehemaligen südafrikanischen

Präsidenten Zuma wegen Korruption

TAIWAN Taipeh - AA Abschluss Konferenz der im Ausland lebenden

demokratischen Kräfte Chinas (18.-20.5.)

UKRAINE Kiew * AA Amtseinführung des neugewählten Präsidenten

Selenskyj

UNGARN Zalaegerszeg - AI +++ ABGESAGT +++

CI Verkehrsminister Hofer in Ungarn - Besuch der

WI Teststrecke für innovative Verkehrslösungen,

„Zalazone“ (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

https://zalazone.hu/en/

Treffen mit ungarischem Premier Orban sowie

ungarischem Verkehrsminister Palkovics

