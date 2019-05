Bund für Serbien boykottiert Parlamentsdebatte zum Kosovo

Belgrad (APA) - Die Abgeordneten der serbischen Oppositionsparteien, die seit Monaten landesweit an den Antiregierungsprotesten teilnehmen, werden die am heutigen Montag anstehende Parlamentsdebatte zum Kosovo boykottieren. Das kündigten Vertreter der Parteien um den Bund für Serbien (SZS) bei einer Pressekonferenz am Montag im Parlament in Belgrad. Die Debatte sei eine „Farce“ und „Reality Show“, so die Kritik.

Daher dürften zwischen 30 und 40 der insgesamt 250 Abgeordneten bei der Parlamentsdebatte am Montag fehlen. Präsident Aleksandar Vucic will zum Auftakt der Sitzung einen Bericht über den bisherigen Verlauf des Normalisierungsdialogs zwischen Belgrad und Prishtina präsentieren. Medien spekulierten am Montag, dass eine zwei- bis dreistündige Rede des Präsidenten zu erwarten ist. Das Regierungsbüro für den Kosovo hatte zuvor dem Parlament bereits einen umfassenden 98-seitigen Bericht zur Kosovo-Frage zugestellt.

Nicht geplant ist, dass Vucic auch über mögliche weitere Schritte Serbiens sprechen wird. Der EU-initiierte Normalisierungsdialog liegt seit Monaten auf Eis. Serbien fordert vor der Wiederaufnahme der Gespräche, dass die kosovarische Regierung die gegen serbische Waren verhängten Strafzölle aufhebt.