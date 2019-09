Zehn zerstückelte Leichen in Sackerln in Mexiko gefunden

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

In einem verlassenen Haus in Mexiko sind die Überreste von zehn Menschen entdeckt worden. Die Leichenteile von neun Männern und einer Frau befanden sich in 17 Plastiksackerln, wie die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Jalisco am Mittwoch mitteilte. Nachbarn hatten die Polizei wegen des Geruchs aus dem Haus in Tlajomulco de Zúñiga, etwa 600 Kilometer nordwestlich von Mexiko-Stadt, gerufen.

Mexiko erlebt seit Jahren sehr hohe Gewaltraten. Diese gehen zu einem großen Teil auf das Konto von Banden, die in Drogenhandel, Entführung und Erpressung verwickelt sind. Im vergangenen Jahr gab es in dem lateinamerikanischen Land einen bisherigen Höchststand von fast 36.000 Morden. Zudem gelten rund 40.000 Menschen als verschwunden.

Jalisco ist einer der gefährlichsten Gliedstaaten Mexikos. Es ist die Wiege des mächtigen Drogenkartells Jalisco Nueva Generación. Funde zerstückelter Leichen sind dort keine Seltenheit.