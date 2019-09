„Hello Kitty“-Katze soll für UNO-Nachhaltigkeitsziele werben

Die weltbekannte „Hello Kitty“-Katze soll künftig für die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen werben. Mit Videos auf Youtube solle die Katzenfigur auf die Ziele aufmerksam machen, teilten die Vereinten Nationen am Dienstag in New York mit.

„“Hello Kitty“ mit ihren zahlreichen Fans schließt sich unseren globalen Anstrengungen an, junge Menschen überall auf der Welt über die Nachhaltigkeitsziele zu informieren und darüber, warum sie sich dafür engagieren sollten, diese zu erreichen“, sagte UNO-Sprecherin Melissa Fleming. „Hello Kitty“ ist eine in den 70er Jahren in Japan erfundene Comic-Figur.

Die Nachhaltigkeitsziele gelten als die globalen Vorsätze der Vereinten Nationen und ihrer Mitgliedsstaaten. Zu ihnen gehört, dass kein Mensch mehr in Armut leben oder Hunger leiden darf, dass der Zugang zu Bildung und der Gesundheitszustand verbessert werden, die Diskriminierung von Frauen beseitigt und der Klimawandel bekämpft werden sollen. Die 17 Ziele sollen bis 2030 erreicht sein.