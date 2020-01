Iran räumte Abschuss von Passagierflugzeug ein

Der Iran hat eingeräumt, das nahe Teheran verunglückte Passagierflugzeug zum Absturz gebracht zu haben. In einer im Staatsfernsehen am Samstag verlesenen Mitteilung des Militärs hieß es, der ukrainische Jet sei nahe an einer wichtigen Militärbasis vorbeigeflogen. Er sei daraufhin aus Versehen zum Absturz gebracht worden. Die Verantwortlichen würden innerhalb des Militärs zur Rechenschaft gezogen.

Bei dem Crash waren alle 176 Menschen an Bord gestorben. Das iranische Militär sprach den Familien der Opfer ihr Mitleid aus. Die USA, Kanada und Großbritannien hatten zuletzt bereits gemutmaßt, dass die Maschine abgeschossen wurde, was der Iran zunächst aber dementiert hatte.

Der iranische Außenminister Mohammad Jawad Zarif gab den USA eine Teilschuld. Sie seien für die aufgeheizte Atmosphäre verantwortlich, die zu dem menschlichen Fehler geführt habe, twitterte er. Die USA haben vergangene Woche den iranischen General Qassem Soleimani getötet.