Gebogenes Holz auf Touren

Von Marina Moser

Absam – Laut Kalender steht der Winter vor der Tür – das bedeutet Hochbetrieb in der Rodelwerkstatt. Um fürs Wintergeschäft gerüstet zu sein, steht Stefan Prantner derzeit von früh bis spät auf den Beinen und biegt, schleift, schraubt und bespannt.

Dabei beginnt die eigentliche Vorbereitung für den Bau einer Rodel schon im Frühling. Dann wird mittels eines speziellen Dämpfverfahrens aus dem besonders elastischen Eschenholz der Rohling gebogen, der der Rodel vorne ihr typisch rundliches Design verleiht. Die notwendige Trocknungszeit dauert bis zu sechs Monate, erst dann wird aus dem Rohling das beliebte Wintersportgerät für Jung und Alt. Dazu wird das getrocknete und gebogene Holzstück mit Löchern versehen, um die Bank darauf zu montieren.

In einem weiteren Schritt werden links und rechts dann die Spangen aufgesetzt, längliche runde Holzstäbe, die schlussendlich auch für die Beweglichkeit der Rodel mitverantwortlich sind und sie durch Zug und Druck lenkbar machen.

Ist das Grundgerüst fertig montiert, erfolgt dessen Lackierung. Aus Spezialstahl sind die aufgeschraubten Schienen. Scharf geschliffen und aufpoliert sorgen sie erst für wahre Geschwindigkeitsräusche auf der Rodelbahn.

Zum Schluss bekommt die Rodel mittels Gurtbespannung ihren Sitz. Hier darf auch der Kunde mitbestimmen: „Wir fertigen gerne nach Wunsch, es sind sehr viele unterschiedliche Farbkombis möglich“, meint der gelernte Tischler, der im elterlichen Betrieb den Rodelbau von der Pike auf lernte und seit der Übernahme erfolgreich weiterführt. Das Rodelbauhandwerk ist jedoch kein eigenes Berufsbild. Der naheliegendste Lehrberuf ist Tischler, das Erlernen der Rodelbaukunst an sich ist nur durch die persönliche Weitergabe von Know-how möglich. Neben handwerklichem Geschick ist auch ein gewisser Innovationsgeist gefragt, meint der Absamer Rodelbauer Stefan Prantner, der – je nach Tätigkeit – auch einen Gehörschutz verwendet oder eine Schutzbrille trägt. Arbeitssicherheit ist dem Rodelbauer wichtig, ebenso die Weiterentwicklung seiner Rodel. So ist es Prantner nach einiger Tüftelei gelungen, eine bequeme Fußablage in die Spangen einzuarbeiten, die es so vorher noch nicht gab.

Hauptabnehmer ist die wintersportbegeisterte Tiroler Bevölkerung. Eine Rodel aus dem Hause Prantner schaffte es gar bis nach Hollywood – beliefert wurde tatsächlich Arnold Schwarzenegger, „ein stabiles Familienmodell sollte es sein“, berichtet der Handwerker.

„Der Name ‚Halltaler‘ für diesen Rodelbautyp stamme übrigens aus der Zeit des Salzabbaues. „Die Bergleute entdeckten damals die Rodel als einfache Transportmöglichkeit für sich“, erzählt Prantner. Für ihn gehöre auch heute noch das Halltal zu seinen absoluten Lieblingsrodelstrecken.