Milder Herbst verlängerte Saison am Bau

Reutte – 1292 Jobsuchende waren zum Stichtag Ende November beim AMS Reutte als arbeitslos gemeldet. Dies sind 65 Personen weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bereinigt man die Statistik um die saisonal orientierten Berufsbereiche, so waren zum Stichtag 414 Personen auf Arbeitssuche.

„1292 vorgemerkte Personen ist der niedrigste Arbeitslosenstand in einem Novembermonat seit dem Jahr 1988“, erklärt AMS-Geschäftsstellenleiter Klaus Witting. Bei den Saisonsberufen spiele der Faktor Wetter und Saisonalität eine große Rolle. Viele Mitarbeiter in der Tourismus- und Seilbahnwirtschaft hätten weitestgehend noch nicht beginnen können zu arbeiten. „Umgekehrt waren durch die gute Auftragslage und die relativ milden Temperaturen in der Bauwirtschaft noch viele Beschäftigte in Arbeit“, so Witting und weiter: „Von den vorgemerkten Arbeitslosen haben 253 Personen noch keine konkrete Jobperspektive.“

Die Arbeitslosigkeit ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken, vor allem in den Fremdenverkehrsberufen (-37), Bauberufen (-7), Verkehrsberufen (-13) und den Hilfsberufen (-11). Demgegenüber sind in den Büroberufen (+19) und den Gesundheitsberufen (+4) mehr Personen arbeitslos.

Vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitierten vor allem Männer bis 49 Jahre und Frauen bis 54. „In der Altersgruppe ab 55 sind hingegen spürbar mehr Personen arbeitslos als im Vorjahreszeitraum“, erklärt Witting.

Im Monat November erfolgten beim AMS Reutte 541 Neuanmeldungen. Die Fluktuation, also der Zu- und Abgang in die bzw. aus der Arbeitslosigkeit, ist vor allem saisonal bedingt sehr hoch. 258 neue Arbeitsstellen wurden gemeldet, davon der größte Teil im Fremdenverkehr und an Seilbahnen und Liftanlagen. (TT, fasi)