Künstliche Intelligenz: „Mitarbeiter wollen Wissen nicht teilen“

Wien – Die österreichischen Unternehmen geraten in Sachen Künstlicher Intelligenz (KI) immer mehr ins Hintertreffen, sagt Andreas Blumauer vom Wiener Unternehmen Semantic Web Company. Das Unternehmen stellt mit seiner Software PoolParty Semantic Suite ein weltweit führendes System im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) und Wissensgraphen, die verschiedenste Dinge (z. B. Unternehmen, Produkte, Orte, etc.) auf systematische Weise miteinender verbinden.

Die Software verknüpft relevante Informationen und bereitet sie semantisch auf. „Das sorgt dafür, dass Informationen innerhalb des Unternehmens nicht mehr verloren gehen und besser wiederverwendet werden können“, erklärt Blumauer. Wissen, das häufig in Aktenordnern verschwindet oder nur bei einzelnen Mitarbeitern oder Abteilungen geparkt war, soll so allen Mitarbeitern zugänglich gemacht werden. Diese Form der Künstlichen Intelligenz werde jedoch in Österreich nur in wenigen Unternehmen genutzt. „Die österreichischen Unternehmen haben tolle Mitarbeiter, die aber oft auf ihrem Wissen sitzen und dieses nicht teilen wollen. Was ist aber, wenn diese Personen das Unternehmen verlassen? Für Unternehmen ist entscheidend, deren Wissen auch für die nächste Generation nutzbar zu machen“, sagt Blumauer. Auch Microsoft-Österreich-Chefin Dorothee Ritz warnte im Oktober davor, dass die Österreicher häufig Angst hätten, von Maschinen ersetzt zu werden. KI-Lösungen deshalb oft nur halbherzig umgesetzt würden.

Die Exportquote der Semantic Web Company betrage 97 Prozent, erklärt der Unternehmensgründer. In Europa zählt Blumauer die Niederlande und Großbritannien zu den führenden Ländern bei Künstlicher Intelligenz. Österreichische Unternehmen seien gegenüber KI häufig noch skeptisch, dadurch würden sie Gefahr laufen, den Anschluss zu verlieren.

Zu den mehr als 150 internationalen Kunden gehören unter anderem US-Weltraumagentur NASA, die Weltbank in Washington, die Bank of America, der Technologiekonzern Philips, der Pharmariese Böhringer Ingelheim, aber auch Regierungsorganisationen etwa in Großbritannien, den Niederlanden, USA. Für das Australische Gesundheitsministerium hat Semantic Web Company eine Homepage entwickelt, die Bürgern, indem sie ihre Krankheitssymptome eingeben, eine erste Anamnese erteilen und einen geeigneten Facharzt in der Nähe empfehlen. „Das Projekt wurde gemeinsam mit offiziellen Gesundheitsexperten des Landes umgesetzt und ist wesentlich seriöser als die weitverbreitete Selbstan­amnese im Internet.“

Ein weiteres großes Projekt des Unternehmens war die Entwicklung eines semantischen Chatroboters für einen großen deutschen Mobilfunker.

Das vor 20 Jahren gegründete Unternehmen beschäftigt in Wien 51 Mitarbeiter aus 24 Ländern und will in den kommenden zwei bis drei Jahren um 100 Prozent wachsen, erklärt der Firmenchef. „Wir rekrutieren Mitarbeiter aus allen Kontinenten. Das sind vorwiegend junge Leute, die überlegen, wo sie etwas Spannendes machen wollen, und bei uns spielen sie in der Champions League.“ Dennoch sei es im Wettbewerb mit anderen Ländern nicht immer einfach, die besten Köpfe zu bekommen, sagt Blumauer. „Österreich punktet zwar mit Lebensqualität, abschreckend sind die hohen Steuern und die Lohnnebenkosten“, sagt der IT-Experte. (ecke)