Tiroler Arbeitsmarkt zeigt sich zum Frühlingsbeginn sehr robust

Wien, Innsbruck — Bei einem prognostizierten Stand von 352.000 unselbständig Beschäftigten, das ist ein Plus von 6000 Personen im Vorjahresvergleich, und 14.405 vorgemerkten Arbeitslosen, betrug die Arbeitslosenquote in Tirol zum Stichtag 31. März 3,9 Prozent (März 2018: 4,3 Prozent). Damit weist Tirol im März 2019 wiederum die niedrigste Arbeitslosenquote im Österreichvergleich auf.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit um 1028 Personen oder minus 6,7 Prozent falle jedoch aufgrund des bereits vorliegenden niedrigen Niveaus in Tirol — wie erwartet — nicht mehr so kräftig aus, erklärt das Arbeitsmarktservice (AMS) Tirol in seiner monatlichen Aussendung. Der späte Ostertermin führe in den niedriggelegenen Tourismusregionen zu einem vorzeitigen Saisonende und daher in ganz Tirol, im Bereich Beherbergung und Gastronomie, zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber dem März des Vorjahres, um 291 Personen oder 8,7 Prozent.

„Erfreulich ist weiterhin der starke Rückgang der Arbeitslosigkeit um 452 Personen oder 20,4 Prozent am Bau", fasst AMS-Tirol Chef Anton Kern die Zahlen des Tiroler Arbeitsmarktes vom März zusammen. Alle anderen Daten seien unverändert positiv, der Rückgang der Arbeitslosigkeit werde von allen Altersgruppen getragen und auch die Langzeitarbeitslosigkeit sei erfreulicherweise weiterhin rückläufig, so Kern.

Gleichzeitig ging in Österreich die Arbeitslosigkeit um 17.492 Personen oder minus 5,4 Prozent auf insgesamt 304.411 zurück. In Schulung befanden sich 64.568 Personen. Das waren um rund 29.500 Betroffene (7,4 Prozent) weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote nach heimischer Berechnung sank damit um 0,6 Punkte auf 7,4 Prozent.

Vor allem Männer profitierten

Auch österreichweit hat der Bausektor diesmal besonders stark zum Rückgang der Arbeitslosigkeit beigetragen, während der Rückgang im Tourismus nur geringfügig war. „Beides lasse sich mit den heuer deutlich späteren Ostertagen erklären, so AMS-Chef Johannes Kopf zu den Arbeitslosenzahlen. Denn der letzte Märztag fiel im Vorjahr auf den Karsamstag, zu dem der Wintertourismus noch Hochsaison hatte, und der Bausektor war noch nicht richtig angelaufen.

Diesmal profitierten vom Rückgang der Arbeitslosigkeit nur die Männer. Hier ging die Arbeitslosigkeit um fast 10 Prozent zurück, während sie bei den Frauen geringfügig anstieg. Auch bei den Schulungsteilnehmern gab es bei Männern (minus 11,3 Prozent) einen wesentlich stärkeren Rückgang als bei Frauen (minus 2,3 Prozent). Die gesamte Beschäftigung stieg um 2,2 Prozent auf geschätzt 3,79 Millionen Personen. Mit Ausnahme Vorarlbergs (plus 0,8 Prozent) ging die Arbeitslosigkeit in allen Bundesländern zurück, in der Steiermark und im Burgenland um jeweils rund 12 Prozent.

Österreich im EU-Vergleich auf Rang fünf

Für die Arbeitslosenquote nach EU-Berechnung gibt es erst Februar-Werte: Demnach betrug sie unverändert fünf Prozent, die Jugendarbeitslosigkeit fiel um 1,9 Punkte auf 8,3 Prozent.

Die saisonbereinigte Arbeitslosenrate in der Eurozone ist weiter auf dem niedrigsten Stand seit Oktober 2008. Die Quote betrug im Februar unverändert gegenüber Jänner 7,8 Prozent. In der gesamten EU lag die Arbeitslosigkeit unverändert bei 6,5 Prozent. Österreich liegt mit fünf Prozent auf Rang 13 in der EU.



Gegenüber Februar 2018 ist dies ein Rückgang von 0,7 Prozentpunkten in der Eurozone und von 0,6 Punkten in der EU. Für die gesamte EU ist es die niedrigste Quote, die seit Beginn der monatlichen Eurostat-Aufzeichnungen im Februar 2000 verzeichnet wurde.

Die niedrigsten Raten verzeichneten im Februar Tschechien (1,9 Prozent), Deutschland (3,1 Prozent) und die Niederlande (3,4 Prozent). Die höchsten Quoten meldeten Griechenland (18,0 Prozent), Spanien (13,9 Prozent) und Italien (10,7 Prozent). Über ein Jahr betrachtet fiel die Arbeitslosenrate in allen EU-Staaten mit Ausnahme von Dänemark und Österreich, wo sie unverändert blieb. (TT.com, APA)