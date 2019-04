Keine halben Sachen: Wie Unternehmen mit Social Media umgehen sollen

Von Denise Neher

Wörgl, Hall, Nußdorf-Debant, Lienz – Große Unternehmen haben die Möglichkeit, Social-Media-Kanäle mit Spezialisten zu besetzen, bei kleinen Unternehmen fehlt diese Möglichkeit häufig. Die Frage, ob auch Unternehmen mit geringen Ressourcen auf Social Media aktiv sein können bzw. sogar müssen, bewerten zwei Tiroler Unternehmen und zwei Agenturen aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

„Facebook hat mir viele Kunden gebracht, wenn ich plötzlich Kunden von weiter weg hatte, wusste ich immer gleich, dass die über Facebook auf mich aufmerksam wurden“, erklärt Konditormeister Georg Schermer. Der Unterländer hat 20 Jahre lang eine Konditorei in Wörgl geführt und fast 10 Jahre mit viel Freude seine süßen Kreationen auf Facebook gepostet. Um sich seiner großen Leidenschaft, dem Schokoladeschöpfen, voll und ganz widmen zu können, hat Schermer vor zwei Jahren seine gut gehende Konditorei verkauft, seine Facebookseite liegt seitdem „brach“, und auch wenn die Seite für Social-Media- Experten wenig innovativ wirken mag, für Schermer hat sie funktioniert. „Kunden schätzen die Glaubwürdigkeit und Authentizität, die wollen direkt mit demjenigen kommunizieren, den sie brauchen. Da wird ein kleiner Rechtschreibfehler im Posting sicher verziehen, vielleicht sogar schon geschätzt“, lacht Schermer.

Kleine Unternehmen können sich in der großen Social-Media-Welt durchaus zurechtfinden, davon ist Marco Wegleiter von der Online-Marketingagentur Webzucker in Hall überzeugt. Er rät, dass gerade kleine und mittlere Unternehmen soziale Netzwerke als effektive und kostengünstige Werkzeuge zur Kundenkommunikation einsetzen sollten. Wichtig sei aber eine strukturierte Vorgehensweise, eventuell mittels Redaktionsplanes: „Es braucht ein inhaltliches Konzept. Mit welchen Botschaften möchte ich meine bestehenden Kunden versorgen und Neukunden gewinnen? Wie schaffe ich es, relevante Themen für die Zielgruppe entsprechend aufbereitet zu vermitteln?“

Die Frage, ob sich der Zeitaufwand lohnt, sei schwierig zu beantworten, da meist keine passenden Kennzahlen definiert wurden, um den Erfolg der Aktivität oder den Einfluss auf den Umsatz zu messen. Allerdings könne man die Reichweite der erreichten Zielpersonen leicht auswerten, erklärt Wegleiter.

Ohne Facebook geht’s auch, meint Manfred Macek. Er hat sich bei seiner Firma, der Unternehmensberatung MMConsulting in Nußdorf-Debant, gegen eine Social-Media-Präsenz entschieden: „Das Internet ist nicht sicher und Facebook ist eine Modeerscheinung. Damit Facebook für Unternehmen funktioniert, muss es ständig bedient werden.“ Ob kleine und mittelständische Unternehmen die Zeit für eine Social-Media-Präsenz haben, stellt Macek in Frage: „Kleine Unternehmen müssen arbeiten und Geld verdienen, auch noch Social-Media-Kanäle zu betreuen, hält einen Tischler, einen Installateur oder einen Schlosser doch nur von der Arbeit ab!“ Anders stelle sich laut Macek die Situation im Tourismus und in der Freizeitwirtschaft dar, Hotels seien quasi gezwungen, bei Social Media mitzumachen, und die hätten ja auch etwas zu erzählen: „Aber was soll ein holzverarbeitendes Unternehmen posten, einen 100 Jahre alten Baumstamm?“, zweifelt Macek an der Relevanz mancher Postings.

Nicht jedes Unternehmen braucht unbedingt Social-Media-Kanäle, bestätigt Alexander Schöffmann vom Kommunikationsagenturverbund Conepto in Lienz: „Social Media darf nicht lieblos gemacht werden und ist sicher kein Nebenbei-Projekt, sondern muss gerade in kleinen Unternehmen vom Chef voll und ganz unterstützt werden.“ Aufzufallen sei für Unternehmen auf Plattformen wie Facebook laut Schöffmann immer schwieriger, und einen langen Atem brauche es auch. Ob Social Media den gewünschten Erfolg fürs Unternehmen bringe, sehe man frühestens nach einem halben Jahr, meint Schöffmann. Für Konditormeister Schermer ist das Erfolgsrezept einfach, man müsse dahinter sein, nur alle zwei Wochen zu posten, ist zu wenig. „Außerdem hat es ein Konditor natürlich einfacher als andere, schöne Torten mag ja jeder“, schmunzelt Schermer. Fazit: Kleine Unternehmen schaffen es, erfolgreich Social Media zu nutzen, wenn sie sich für den ausgewählten Kanal begeistern und mit großer Regelmäßigkeit für die Zielgruppe interessante Inhalte veröffentlichen.