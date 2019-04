33 Osttiroler Firmen haben einen Betriebsrat: ÖGB will mehr

Von Catharina Oblasser

Lienz – Wie Mitarbeiter ihre Interessen innerhalb der Firma vertreten können, ist im Arbeitsgesetz geregelt: über die Gründung eines Betriebsrates. Hat ein Unternehmen fünf oder mehr Angestellte, so ist ein solches Gremium einzurichten.

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) plant im Mai eine Aktion, um gegen „weiße Flecken“ auf der Landkarte vorzugehen, sprich in Betrieben, die noch keine solche Vertretung haben, Mut zur Gründung eines Betriebsrates zu machen. Der Landessekretär des ÖGB Tirol, Benjamin Praxmarer, nennt gemeinsam mit dem Osttiroler Regionalvorsitzenden Willi Lackner Details für den Bezirk Lienz: Demnach gibt es in Osttirol nur 33 Betriebsrats-Körperschaften, und das bei insgesamt 3801 Unternehmen.

„Allerdings muss man dazu sagen, dass 58 Prozent davon Ein-Personen-Unternehmen sind“, schränkt Praxmarer ein. „Weitere 27 aller Osttiroler Firmen haben weniger als fünf Angestellte.“ Für diese beiden Gruppen ist die Gründung eines Betriebsrates also kein Thema.

Von den vier Großunternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern sind drei auf einem guten Weg: Betriebsräte gibt es dort schon länger, informiert ÖGB-Geschäftsführer Harald Kuenz. Dennoch bleiben noch knapp 15 Prozent der Firmen übrig, und nicht alle davon haben ein solches Gremium.

Da will der ÖGB Tirol mit seinem Büro in Osttirol ansetzen. „Ein Betriebsrat ist ein guter Partner der Firmenführung“, erläutert Willi Lackner. „Er kann mit der Geschäftsführung Betriebsvereinbarungen in Namen aller Angestellten abschließen. Ohne Betriebsrat müssten die Chefs mit jedem einzelnen Mitarbeiter einzeln eine Vereinbarung treffen.“

In Osttirol gibt es insgesamt 355 Männer und Frauen in einer Betriebsratsfunktion. Für die Jugend stehen drei speziell­e Vertrauenspersonen bereit. Dem ÖGB gehören im Bezirk derzeit 3797 Mitgliede­r an.