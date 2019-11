Kein Kellner, kein À la Carte: Tourismusbetriebe in Personalnot

Von Cornelia Ritzer

Wien – Der Tourismus in Österreich ist auf Wachstumskurs. In der abgelaufenen Sommersaison (Mai bis September) gab es in Tirol sowohl ein leichtes Plus bei den Ankünften als auch bei den Nächtigungen. Insgesamt wurden 19,8 Millionen Nächtigungen gezählt. Auch in der Wintersaison 2018/19 (November bis März) konnte das hohe Niveau des Vorjahres gehalten werden. In Tirol wurden 24,9 Millionen Übernachtungen gebucht.