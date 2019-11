„TyrolSkills“: Das Außerfern stellt sieben Landessieger

Von Hans Nikolussi

Reutte – Wieder einmal mehr zeichneten sich Außerferner Lehrlinge durch besondere Fertigkeiten aus. Sie errangen sieben erste, fünf zweite, drei dritte Plätze und nicht weniger als 19 Goldene Leistungsabzeichen beim Landeslehrlingswettbewerb „TyrolSkills“. In einer Feierstunde in der Wirtschaftskammer wurden die erfolgreichen auszubildenden vor den Vorhang gebeten, geehrt und mit Preisen bedacht. Bei der Begrüßung bemühte Wirtschaftskammerobmann Christian Strigl den deutschen Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe mit seiner Ballade vom Zauberlehrling. Er bescheinigte den zukünftigen Außerferner Meistern wesentlich mehr Sachverstand und Talent als dem vom Besen verfolgten Lehrling aus der Dichtkunst. Kein Betrieb sei von außer Kontrolle geratenen Lehrlings-Besen unter Wasser gesetzt worden, meinte er launig und weiter: „Im Gegenteil, ihr leistet einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der Unternehmen und ich wünsche euch viele zauberhafte Stunden im Berufsleben.“

„Tyrolskills“ – unter dem englischen Modewort verstecke sich Kompetenz und Fachwissen, wurde argumentiert. Bestehen könne hier nur, wer dem Leistungsdruck und den immer größer werdenden Anforderungen an Wissen und Können standhält. Dass die Außerferner Jugend bereits während der Ausbildung ihre besonderen Fähigkeiten und Stärken eindrücklich unter Beweis stellen konnte, bewies erneut der Festakt in der Kammer, bei der Lehrherren und Bürgermeister der Geehrten anwesend waren.

Ohne die Mithilfe von Familien und vor allem der Ausbildner in den Firmen sei das aber nicht möglich, meinte Strigl. Daher ging sein Dank auch in diese Richtung. Mit 36 Preisträgern sei man top in Tirol, so Strigl weiter. Als Voraussetzung für den Erfolg ortete er neben dem Engagement der jungen Menschen auch die gute Arbeit in den 169 Betrieben mit ihren 610 Lehrlingen im Bezirk.

Auch BHStv. Konrad Geisler honorierte den Einsatz der Lehrlinge und wünschte ihnen weiterhin viel Freude bei der Ausbildung und später bei der Arbeit. Bei einer Tombola, bereitgestellt von Sponsoren und der Reuttener Kaufmannschaft, schlug dann noch zusätzlich das Glück zu.

Mit der heimischen Band Uncut, dem beeindruckenden Ben Hyven, einem Zauberer der im breitesten Unterländer Dialekt den Saal „rockte“, und einem erlesenen Buffet genossen die Geehrten einen angenehmen Abend mit Gleichgesinnten und den Unternehmern in der Wirtschaftskammer.