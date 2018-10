KV-Streit bremst 12-Stunden-Tag

Wien – Die österreichischen Unternehmen seien noch sehr zurückhaltend bei der Inanspruchnahme des neuen Arbeitszeitgesetzes, berichtet Stefan Zischka, Arbeitsrechtsexperte und Partner von Jank Weiler Operenyi/Deloitte Legal, der TT . Grund dafür sei eine Verunsicherung wegen ungenauer Formulierungen im Gesetzestext, aber auch, dass Unternehmer die derzeit laufenden KV-Verhandlungen abwarten wollen, um mögliche neue Regelungen auszuschließen, die Einfluss auf die neuen Arbeitszeitregelungen haben könnten.

Seit 1. September ist das neue Arbeitszeitgesetz in Kraft. Es erlaubt künftig das Arbeiten von zwölf Stunden pro Tag und 60 Stunden pro Woche. Laut Regierung soll es den Unternehmen mehr Flexibilität bei der Bewältigung von Auftragsspitzen geben. Doch „die Unternehmen sind eher zurückhaltend und abwartend. Es herrscht eine gewisse Verunsicherung“, sagt Zischka. Gestern sind die KV-Verhandlungen der Metaller in die dritte Runde gegangen. Die Arbeitnehmervertreter versuchen dabei einen Ausgleich zum neuen Arbeitszeitgesetz zu erreichen. „Viele Unternehmen wollen den KV-Abschluss abwarten“, sagt der Arbeitsrechtsexperte. Verunsicherung herrsche bei den Unternehmen vor allem beim Thema Gleitzeit und Überstunden. „Ordnet der Arbeitgeber bei Gleitzeit Arbeitsstunden an, die über die Normalarbeitszeit hinausgehen, gelten diese als Überstunden und sind mit einem Zuschlag zu vergüten“, sagt Zischka. Hier stellt sich die Frage, welche Arbeitsstunden angeordnet sind und welche nicht. Auch die Ausnahmen von den Regeln würden verunsichern. Neben leitenden Angestellten sind nämlich auch „sonstige Arbeitnehmer mit maßgeblicher selbstständiger Entscheidungsbefugnis“ vom Geltungsbereich des Gesetzes ausgenommen. Diese Formulierung lässt einen gewissen Interpretationsspielraum zu und sorgt ebenfalls für Unklarheiten. (ecke)