Tadschikistan nimmt höchsten Staudamm der Welt in Betrieb

Duschanbe – Die frühere Sowjetrepublik Tadschikistan nimmt am Freitag das höchste Wasserkraftwerk der Welt teilweise in Betrieb. Der 335 Meter hohe Rogun-Damm soll nicht nur die Energieknappheit in dem zentralasiatischen Land lindern, sondern auch das Ansehen von Präsident Emomali Rachmon fördern. Die Eröffnung wurde laut Staatsmedien auf den Feiertag zu Ehren des Präsidenten gelegt.

Das Bauprojekt mit der weltweit höchsten Talsperre am Wachsch-Fluss hat ein Volumen von vier Milliarden Dollar (3,2 Milliarden Euro), ausgeführt wird der Bau von der italienischen Firma Salini Impreglio. Am 16. November soll die erste Turbine in Betrieb gehen. Laut Baufirma kann es aber noch ein Jahrzehnt dauern, bis das Mega-Projekt seine volle Kapazität von 3600 Megawatt (MW) entfalten kann.

In Tadschikistan gibt es schon Forderungen, den Rekorddamm nach Präsident Rachmon zu benennen. Der Ex-Kolchosen-Chef regiert das Land seit einem Vierteljahrhundert mit harter Hand. (APA/AFP)