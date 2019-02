Österreich mit zweithöchstem Anteil an Elektroautos in EU

Wien – Österreich hatte im Jahr 2018 den zweithöchsten Anteil an Elektroautos in der Europäischen Union. Der Anteil bei den Pkw-Neuzulassungen belief sich auf zwei Prozent (6749 E-Autos). Spitzenreiter in der EU sind die Niederlande mit 5,4 Prozent (23.938 E-Autos), geht aus einer aktuellen Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) hervor.

Mit zwei Prozent teilt sich Österreich, gemeinsam mit Portugal und Schweden, den zweiten Platz in der EU. Den Spitzenplatz in Europa belegte Norwegen mit 31,2 Prozent (46.091 E-Pkw).

In Österreich ist der Anteil an E-Pkw-Zulassungen in manchen ländlichen Regionen höher als in den Städten. So lag der Anteil in Linz letztes Jahr bei 1,2 Prozent, während es im Bezirk Waidhofen/Thaya (NÖ) 3,4 Prozent waren. Der VCÖ fordert eine umfassende ökosoziale Steuerreform, um den Anteil an Elektroautos zu erhöhen. (APA)