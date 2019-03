E-Commerce immer wichtiger, Tiroler Handel hat Aufholbedarf

München — Gestern startete die Internet World Expo 2019 in München. Tausende Besucher stürmten die 23. Auflage der größten E-Commerce- und Onlinemarketing-Messe im deutschsprachigen Raum. Die Messe-Besucher treffen hier auf über 400 Dienstleister der Branche. Mit der für alle Besucher kostenfrei zugänglichen TrendArena bietet die Messe auch einen hochkarätig besetzten Strategiekongress zum digitalen Handel.

Im Rahmen der EXPO finden zudem heute noch weitere Sonderveranstaltungen statt: Auf der AmazonWorld Convention zeigen Dienstleister ihr Angebot für Anbieter auf der Amazon-Plattform. Auf der POS Connect erfahren stationäre und Multichannel-Händler, wie sie ihr Ladengeschäft für die Zukunft rüsten.

Handel hat Aufholbedarf

Mit dabei waren gestern auch 34 Tiroler Unternehmer, die auf Einladung der Wirtschaftskammer Tirol die Messe besuchten, um sich hier Tipps und Lösungen für den Handel im Internet zu suchen. „Zum einen kann man sich hier zum Thema E-Commerce einen Überblick verschaffen und zum anderen sieht man auf dieser Messe geballt, was es Neues gibt", so Werner Wild, Obmann-Stellvertreter der Sparte Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT). In Tirol habe sich in den letzten Jahren viel getan, so der IT-Experte, vor allem in der Ausbildung, allerdings hänge Tirol in einigen Bereichen doch noch hinten nach.

„Besonders der Einzelhandel hat enormen Aufholbedarf", meint auch Stefan Illwitzer. Dabei würden gerade Onlineplattformen enorme Vorteile für stationäre Händler bieten. Der Geschäftsführer der ISC Brands berät Unternehmen bei der Logistik, die hinter dem Auftritt auf Verkaufsplattformen wie Amazon steckt. „Für einen Multichannel-Auftritt gibt es inzwischen Anbieter, die für mich als Händler bis zu 40 verschiedene Verkaufsplattformen bündeln und organisieren können", erläutert Ilwitzer.

Besonders für den Bereich Onlinemarketing interessierte sich Gerald Entremont. Der Unternehmer berät europaweit Ärzte und klinische Einrichtungen im Bereich Radiologie. Zudem betreibt Entremont eine Plattform, entwickelt auf der Ärzte österreichweit ihre Befunde erstellen können. "Auf so einer Messe kann man sich enorm viel an Ideen abholen, bzw. was andere so machen", meint Entremont. So sei auch seine Medictate entstanden.

Insgesamt erwarten die Veranstalter an den zwei Tagen an die 18.000 Besucher. (hu)