Dürre gefährdet Energie- und Nahrungsproduktion

Berlin, Wien – Die Umweltstiftung WWF warnt vor einer Wasserkrise. „Dürren zerstören wichtige Ökosysteme und gefährden die Ernährungssicherheit“, sagte WWF-Süßwasserexperte Philipp Wagnitz bei der Präsentation des Dürre-Reports. Wetterextreme würden durch die Erderhitzung immer wahrscheinlicher. Rund 370 Millionen Menschen leben in Dürrerisikogebieten.

Städte: In hohem Maße von der Erderhitzung und Extremwetterereignissen betroffen sind Städte, heißt es in dem Bericht. Bereits 19 Prozent der Städte (mit mehr als 1 Million Einwohnern) liegen in Gebieten mit hohem Dürrerisiko. Demnach sehen 73 Prozent der Städte ihre Wasserversorgung einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Dazu zählt der WWF Städte wie München, aber auch zahlreiche italienische Städte. Unter den südeuropäischen Städten seien derzeit unter anderem Madrid und Lissabon einem hohen Dürrerisiko ausgesetzt. Derzeit leben rund 55 Prozent der globalen Bevölkerung in urbanen Gebieten. Bis 2050 sollen es laut Schätzungen 70 Prozent sein.

Nahrungsmittelproduktion: Mit einem Bedarf von 70 Prozent ist die Landwirtschaft mit Abstand der größte Nutzer der Süßwasserressourcen. Durch den wachsenden Bedarf an Nahrungsmitteln nimmt der Druck auf die Süßwasserressourcen zu, heißt es im Bericht. Um 9 Milliarden Menschen zu ernähren, müsse die Nahrungsmittelproduktion bis 2050 um 50 Prozent steigen. 22 Prozent der globalen Weizenproduktion (rund 124 Millionen Tonnen) kommen bereits jetzt aus Gebieten mit hohem bis sehr hohem Dürrerisiko, bei Reis sind es 15,4 Prozent, bei Mais 8,4 Prozent. Mehr als 80 Prozent der durch Dürren verursachten Schäden und Verluste entfallen auf die Landwirtschaft. Die weltweiten Schäden führten zu Preisanstiegen von bis zu 50 Prozent bei den Rohstoffen, was den Zugang zu Lebensmitteln in ärmeren Regionen massiv einschränkte.

Energieversorgung: Rund 90 Prozent der weltweiten Stromerzeugung sind stark wasserabhängig. Dabei seien vor allem konventionelle (fossile und nukleare) Energieträger die größten Verbraucher. 43 Prozent der gesamten Süßwasserentnahme in Europa werden für die Kühlung von thermischen Kraftwerken genutzt. Aber auch Wasserkraft ist naturgemäß stark von der Wasserverfügbarkeit abhängig. Niedrigere Wasserpegel bedeuten geringere Stromerzeugung. Der WWF sieht 49 Prozent der weltweiten Wärmekraftwerkskapazität und 5 Prozent der Wasserkraftkapazität einem hohen Dürrerisiko ausgesetzt.

Der WWF fordert unter anderem einen verpflichtenden nachhaltigen Umgang mit Süßwasserressourcen für Landwirtschaft, Bergbau und Energie in Risikogebieten. Außerdem müsse „die Staatengemeinschaft ihre Klima­beiträge deutlich erhöhen, um die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen – sonst setzt sich die fatale Dürrespirale weltweit fort“, sagt Wagnitz. (ecke)