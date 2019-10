Frankenkredite weiter Thema

Innsbruck – Unter den Einsendungen an das Ombuds- team finden sich immer noch einzelne, bei denen es um Fremdwährungskredite geht. Ein Tiroler hat den rechtzeitigen Umstieg seines endfälligen Franken- auf einen Euro-Kredit versäumt und sieht sich nun in der Situation, seine Wohnung nach 20 Jahren womöglich zu verlieren. Im Gegensatz zu anderen Krediten gibt es bei dieser Finanzierungsform keine Möglichkeit für einen Aufschub der Laufzeit. Endfällig bedeutet, dass der geliehene Betrag zur Gänze am Ende zurückbezahlt werden muss.

Laut Martin Feichtner, Ombudsmann der Tiroler Sparkasse, gibt es noch einige hundert Bankkunden in Tirol, die nicht auf einen Euro-Kredit umgestiegen sind. Einige hoffen wohl nach wie vor auf eine für sie günstige Währungsentwicklung. „Wir haben Betroffene regelmäßig über die Risiken informiert. Bei dieser Art von Finanzierung gibt es nicht nur Zins-, sondern auch Währungsrisiken“, so Feichtner. Es könne aber niemand gezwungen werden umzusteigen. „Die Kursentwicklung kann niemand voraussehen. Bei Krediten, die noch einige Jahre laufen, kann sich vieles ändern, in beide Richtungen.“

Seit 2008 werden keine Fremdwährungsfinanzierungen mehr gewährt. Vorher gab es, laut Feichtner besonders in Westösterreich, zahlreiche Anfragen von Bankkunden, Franken- oder Yen-Kredite abzuschließen, da hier besonders viele Vermögensberater darauf gesetzt haben.

Um die befürchtete Versteigerung zu verhindern, konnte der TT-Ombudsmann dem Leser nur den Rat geben, mit seinem Bankbetreuer eine Lösung zu suchen. Die Kosten für eine Mietwohnung unterscheiden sich derzeit kaum von einer allfälligen Zins- und Tilgungsrate. Weitere Tipps geben die Arbeiterkammer und der Verein für Konsumenteninformation. (ms)