Finanzanlagen: Österreicher bleiben lieber flexibel und verlieren Geld

Wien — Wenn es um die Finanzen geht, stehen für die Österreicher rasche Verfügbarkeit und Sicherheit im Vordergrund - auch wenn flexible Anlageformen geringere Renditen bringen. „Bereits seit 2015 ist deutlich erkennbar, dass sich österreichische Haushalte kaum noch an langfristige Anlagen binden möchten", so Johannes Turner, Direktor der Hauptabteilung Statistik der Österreichischen Nationalbank (OeNB).

Seit der Finanzkrise seien die gebundenen Einlagen in Österreich stark zurückgegangen, während immer mehr Geld in täglich fällige Einlagen inklusive Bargeld und handelbare Wertpapiere geflossen ist. Gewinne machen die Haushalte damit allerdings nicht.

-

Derzeit liegt der Zinssatz für neue Spareinlagen laut OeNB durchschnittlich bei 0,12 Prozent (mit einer Bindung von bis zu einem Jahr). Bei einer jährlichen Inflationsrate von zwei Prozent, hätte man unter diesen Konditionen als Sparer nach 25 Jahren rund 40 Prozent seines Geldwertes verloren, rechnete Martin Kwauka vom Finanzjournalistenforum vor. Klassisches Sparen sei demnach nur noch sinnvoll „als Liquiditätspolster und für den Teil des Vermögens, das keinerlei Kursschwankungen ausgesetzt sein soll", so Kwauka.

Vor- und Nachteile

Fondssparpläne hätten den Vorteil des sogenannten „Cost-Average-Effektes", der Kursschwankungen langfristig dämpft, indem auch bei tiefen Kursen automatisch investiert werde. Somit habe auch der Startzeitpunkt eines Fondssparplanes langfristig nur einen geringen Einfluss auf das Endergebnis, „der richtige Zeitpunkt für den Abschluss eines Fondssparplanes ist jetzt", so Martin Kwauka.

Finanzexperte Prof. Otto Lucius, Vorstandsmitglied des Österreichischen Verbands Financial Planners. - Studio Huger

Fondssparpläne seien jedoch nicht für jede Person und für jeden Zweck geeignet, „eine ausreichende Liquiditätsreserve ist natürlich die Grundvoraussetzung", erklärte Dolzer. Außerdem sei ein zeitlicher Horizont von zumindest fünf bis zehn Jahren notwendig. Derzeit fehle es vielen Menschen noch am notwendigen Wissen um sicher in Wertpapiere zu investieren. Dolzer und Kwauka appellieren deshalb an die Politik, Finanzbildung als Fixpunkt in den Lehrplänen zu verankern.

„Ohne gewisses Risiko geht gar nichts"

Nichts desto Trotz scheut sich der Österreichische Anleger, sein Erspartes in Aktien anzulegen, auch deshalb weil die Börsen derzeit aufgrund des globalen Handelsstreits und dem bevorstehenden Brexit hochgradig nervös reagieren. Allerdings sei dies kein Grund sich vor einer Anlage in Aktien zu fürchten. „Zudem gibt es auch für kleine Sparer Möglichkeiten über kostengünstige Fonds für seinen Lebensabend Kapital aufzubauen", meint der Doyen der heimischen Finanzexperten Otto Lucius im Interview mit TT-Online.

Werner Zenz, Vorstandssprecher der Spängler Bank - Spängler

Voraussagen, wie sich die Börsen bzw. die Märkte entwickeln werden, wäre allerdings völlig unseriös. „Bleiben wir dabei, die Zinsen bleiben niedrig und die Märkte sind nervös. Was wir daraus lernen können ist, wenn ich für meine Altersvorsorge etwas tun will, muss ich so früh wie möglich beginnen", so Lucius. Zudem müsse man ein gewissen Risiko einfach in Kauf nehmen. Für kleine Spare biete sich die Möglichkeit auf dem Aktienmarkt günstige Fonds zu finden, wie zum Beispiel ETFs. Hier habe man keine jährliche Kostenbelastung von rund 1,5 Prozent sondern eher im Bereich von 0,3 oder 0,4 Prozent. Und bei genauer Betrachtung zeige sich, dass der Wert der Veranlagungen in solchen Fonds in den letzten 30 Jahren — trotz einigem Auf und Ab — kontinuierlich gestiegen sei.

Einen Zahl ziehe ich mir auch nicht selber

Die EZB-Politik Zinsen zu senken und Geld in den Markt pumpen hat zwar die Aktienmärkte an sich beflügelt, aber der Handelsstreit mit den USA und unter anderem der Brexit macht die Finanzmärkte nervös bzw. setzt den Kurs unter Druck. Wichtig sei hier eine wirklich umfassende und kompetente Beratung. „Es gibt Experten, die sich dieser Thematik annehmen. Experten, die ich auch brauche. Einen Zahn ziehe ich mir ja auch nicht selber, sondern ich gehe zum Zahnarzt", meint Werner Zenz, Vorstandssprecher der Spängler Bank im TT-Gespräch. Das Salzburger Bankhaus, mit einer Filiale in Kitzbühel setzt seit einem Jahr auch auf die relativ neue Möglichkeit der Online-Vermögensverwaltung. „Damit bieten wir einen einfachen, niederschwelligen Einstieg, auch schon für kleinere Anleger", erklärt Zenz.

Aktuelle Erhebungen der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) zeigten, dass mit 291 Mrd. Euro rund 40 Prozent des österreichischen Privatvermögens als Bankeinlage oder Bargeld nahezu zinsenlos geparkt seien. Im Gegensatz dazu bestünden bei Aktieninvestments Aussichten auf gute Renditen, so die Wiener Börse heute anlässlich des am 31. Oktober stattfindenden Weltspartages.

Vier Wegweiser

Börsenchef Christoph Boschan nennt Anlagegrundsätze für börseninteressierte Privatanleger. „Auf der Reise vom Sparer zum Investor, müssen Anleger vier Wegweiser konsequent beachten": An das langfristige Ziel denken; nicht alles auf einmal investieren, sondern schrittweise ein- und aussteigen; Risiko streuen, indem man nicht alles auf ein Pferd setzt; nur kaufen was man versteht, oder sich erklären lassen kann. „Also nicht auf ?den heißen Tipp' warten."

Wer an den technischen Fortschritt und die Weiterentwicklung der Menschheit glaube, sollte sich nicht nur als Konsument am Wirtschaftsleben beteiligen, sondern auch als Investor. Mit einem monatlichen Sparbetrag von 100 Euro könnten an unter Annahme der historischen Rendite im Wiener-Börse-Leitindex ATX über ein Arbeitsleben von 50 Jahren hinweg aus 60.000 Euro rund 440.000 Euro werden. Am Sparbuch erlebe man das nicht. „Es ist Zeit, den Weltspartag durch einen Weltinvestitionstag abzulösen", so Boschan abschließend. (TT.com, APA)