Wien mit neuer Tourismus-Strategie, Tirol Werbung setzt auf Großevents

Von Anita Heubacher

Salzburg, Wien – Neun von zehn Wienern sind davon überzeugt, dass Tourismus gut für Wien ist. Die Tourismusgesinnung stimmt und das in einer Stadt, die jährlich auf 16,5 Millionen Nächtigungen und 7,5 Millionen Gäste kommt. Zum Vergleich: Tirol hat im gesamten Bundesland 50 Millionen Nächtigungen im Jahr und rund zwölf Millionen Gäste. Die Tourismusgesinnung der Tiroler lasse zu wünschen übrig, klagen heimische Touristiker. Spätestens seit dem Nein zu Olympia herrscht in der Politik und in der Branche Ernüchterung. Gemessen wird die Tourismusgesinnung in Wien jährlich mit einer Befragung von 3600 Wienern.