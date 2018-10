Ausweg für „Dorfloipe“ in St. Ulrich gefunden

Von Michael Mader

St. Ulrich a. P. – Das Pillerseetal ist bekannt für sein tolles und umfangreiches Angebot an Langlaufloipen und zählt in dieser Hinsicht zu den Top-Adressen in Österreich.

Der Tourismusverband weist alleine für die Gemeinde St. Ulrich am Pillersee fünf verschiedene Pisten aus; wie berichtet, stand die Nutzung von zwei Loipen aber auf der Kippe. Rund um die „Dorfloipe“ mit Start und Ziel beim Hallenbad gibt es nämlich Unstimmigkeiten zwischen der Gemeindeführung und einem Grundstücksbesitzer, der seine Zustimmung zur Nutzung einer Wiese verweigert. Betroffen gewesen wären dadurch aber gleich zwei Strecken, nämlich die Au-Loipe und die Panoramaloipe – die beide das gleiche Feld queren.

Wie Armin Kuen, Geschäftsführer des Tourismusverbands PillerseeTal, nun gegenüber der Tiroler Tageszeitung bestätigt, kann das Langlaufangebot in St. Ulrich aber heuer in vollem Umfang erhalten bleiben: „Unser Loipenbeauftragter hat Ausgleichsflächen gefunden, die Streckenführung verläuft halt ein klein wenig anders als vorher.“

„Wir haben immer noch ein sehr gutes Loipenangebot“, bekräftigt auch Bürgermeisterin Brigitte Lackner, die nicht viel mehr zur Angelegenheit sagen will – außer, „dass es noch einmal eine Besprechung mit dem betroffenen Grundstückseigentümer gibt“.

Aufatmen heißt es in puncto Abhaltung des Schlittenhundecamps, das im nächsten Jahr an zehn Tagen im Jänner stattfinden soll. Immerhin kamen im Vorjahr 1100 Schlittenhunde und ihre Betreuer ins Pillerseetal. „Hier sind wir uns mit mehreren Grundstücksbesitzern einig geworden“, freut sich Kuen. Für die Touristiker ist das Schlittenhundecamp gerade im Jänner eine willkommene Attraktion. Mario Horngacher, Chef des Organisationskomitees, ist ebenfalls zuversichtlich: „Momentan sind wir sozusagen auf ,go‘. Das Camp ist auf der Ötzweide, dafür haben wir einen Dienstbarkeitsvertrag abgeschlossen.“ Immerhin musste in Summe mit 50 Grundstücksbesitzern verhandelt werden.

Die Trainingsstrecke für die Schlittenhunderennen wird dann aber etwas weiter Richtung See verlegt und verkürzt. Erst beim Rennen wird dann das ganze Areal genutzt und bei den Schlüsselstellen muss auf der Loipe gefahren werden, weiß Horngacher.