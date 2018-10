Jenbacher feiern Motor und warten auf Übernahme

Jenbach – „Wir sehen den Verkauf als große Chance“, sagt Martin Mühlbacher, Standortleiter Jenbach. Wie berichtet, werden die Produktlinien Jenbacher und Waukesha der Distributed-Power-Sparte mit Produktionsstandorten in Österreich, Kanada und den USA aus dem General-Electric-Konzern (GE) ausgelöst. Und Jenbach sei als Headquarter geplant. Das bedeute, es brauche neue Mitarbeiter, denn so manche Abteilung bleibe ja beim Noch-Mutterkonzern General Electric. Noch, weil zwar klar ist, dass das profitable Geschäft mit Gasmotoren um 3,2 Milliarden Dollar an den US-Finanzinvestor Advent geht, allerdings die Wettbewerbsbehörden noch kein grünes Licht für die Übernahme gegeben haben.

Weil die Motoren der Jenbacher so vielseitig einsetzbar und deshalb zukunftsträchtig sind, sind am Mittwochnachmittag auch rund 70 Studierende gekommen, um mit Standortleiter Mühlbacher oder Carlos Lange, dem Präsidenten der Sparte Distributed Power, über Ausbildung und Jobs zu sprechen. Zeitgleich wird der 20.000. Jenbacher Gasmotor an seine neuen Besitzer, die Milchwerke Oberfranken übergeben. Das Blockheizkraftwerk soll Anfang 2019 in Betrieb gehen. Präsident Lange bezeichnet den 20.000. Motor als „Meilenstein“ für die Gasmotorensparte. Auf das Jenbacher Werk könne man jedenfalls stolz sein, denn innerhalb des General Electric Konzerns sei es unter den fünf produktivsten, sagt Mühlbacher: „China und Indien produzieren zwar low cost, also billig. Wir in Jenbach sind dafür schnell. Ein teures Land muss produktiv sein.“ Wenn alle Teile für einen Motor bereitliegen, dann dauert es elf Tage bis zur Fertigstellung, inklusive Lackierung im traditionellen Grün.

Carlos Lange (3. v. l.), Präsident der Sparte Distributed Power, gratuliert Ludwig Weiß (r.) von den Werken Oberfranken zum Gasmotorenkauf. F otos: Böhm - Thomas Böhm

Vieles in der Produktionshalle läuft bereits automatisch ab. Ein Wagen mit eingebautem Prozessrechner und Kameras bringt Material von A nach B. Zudem sind 26 Roboter im Einsatz, die beim Bau der Motoren mithelfen, zwischen den Hallen fahren die Lkw autonom. Ausgebildet werden die Lehrlinge am liebsten im Haus, sagt Mühlbacher, dann wüssten sie genau, was beim Motorenbau notwendig sei. Diese Woche sollen 35 Motoren fertig gestellt werden, derzeit liege man bei Motor Nummer 17, sei also „gut am Weg“, sagt Mühlbacher. Sorgen, dass der Deal mit Advent noch scheitern könnte, macht er sich nicht. Die Umsätze bewegten sich in den letzten Jahren zwischen 1,5 und zwei Milliarden Euro, 2018 sollen 1500 Neuanlagen entstehen und 500 Reparaturanlagen betreut werden. (ver)