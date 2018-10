Gemeinde Fieberbrunn holt Bulgaren für Hotelbau

Von Max Strozzi

Fieberbrunn – In Fieberbrunn grassiert das Hotel-Fieber. Mit den Investoren-Modellen von Kristall Spaces und Vaya (Anleger kaufen Appartements und lassen sie an Urlauber vermieten, Anm.) entstehen bald 600 neue Betten. Nun ist ein weiteres Hotel mit bis zu 450 Betten geplant. Durch die drei Großhotels schwillt die Bettenzahl in Fieberbrunn um 20 % an.

Schauplatz des neuen Hotelbaus ist das 38.000 m² große Areal des Tragstätt-Hofs. 2009 hatte es die Gemeinde Fieberbrunn von einem Unterländer für 2,3 Mio. Euro gekauft. 2011 löste sich der Plan eines Hilton-Hotelbaus in Luft auf.

Nun folgt der nächste Anlauf – mit offenen Fragen. Im Juli beschloss der Gemeinderat einstimmig, die 38.000 m² an den bulgarischen Bau-Mogul Nedko Mladenov für 3,7 Mio. Euro zu verkaufen, konkret an seine junge deutsche Firma Mladenov GmbH. Dies unter der Vorgabe, dass Mladenov ein Großhotel baut und für 20 Jahre einen Betreiber findet. Werden Fristen nicht eingehalten, ist der Verkauf hinfällig bzw. kann die Gemeinde das Areal zurückkaufen. Bis Ende Dezember muss Mladenov einen Entwurf vorlegen.

Fieberbrunn zeigt sich gegenüber dem Investor großzügig. So werde die Gemeinde am Areal einen öffentlichen Parkplatz und ein Loipengebäude bauen. Zudem verpflichtet sie sich „zur Übernahme der Ausgleichsmaßnahmen, die von der Naturschutzbehörde außerhalb des Hotelgrundstücks vorgeschrieben werden“. Weiters errichtet die Gemeinde die Zufahrtsstraße, bezahlt „allfällig notwendige Grundstücksablösen“ und will Mladenov bei einer etwaigen Änderung der Flächenwidmung auf 450 Betten und bei der Genehmigung des Bebauungsplans „unterstützen“. Derzeit gilt die Widmung für 350 Betten.

Noch ist nicht bekannt, wer das Hotel betreiben wird oder wie viele Mitarbeiter beschäftigt werden sollen. „Wir stehen am Beginn des Projekts und können noch keine konkreten Aussagen machen“, erklärt der Fieberbrunner BM Walter Astner. Mladenov sei aber „der geeignete Partner, um ein Hotel im hochwertigen Segment zu errichten“. Es werde ein klassisches Hotel, kein Investorenmodell. Warum die Gemeinde mit dem Hotel Konkurrenz zu heimischen Betrieben schafft? „Durch den Zusammenschluss mit Saalbach-Hinterglemm-Leogang hat Fieberbrunn zusätzliches touristisches Potenzial“, so Astner. Studien hätten „einen Aufholbedarf an Hotels im höherwertigen Segment“ aufgezeigt. Mladenovs Architekt, Dimitaer Kisjov, erklärte der TT, man verhandle mit Marriott als Betreiber. Geplant seien ein 5-Sterne-Hotel mit 300 Betten sowie 10 bis 12 Chalets mit insgesamt 50 Betten.

„Der Ausverkauf Tirols erreicht in Fieberbrunn einen neuen Höhepunkt“, kritisiert Liste-Fritz-LA Markus Sint. „Ausländische Investoren kaufen Grund und Boden auf, die Einheimischen schauen durch die Finger“, sagt Sint mit Bezug auf die beiden Investorenmodelle und das neue Hotel. „Bei 5300 Gästebetten in Fieberbrunn entstehen durch diese drei Anlagen 1050 weitere Betten, heimische Hoteliers bekommen zusätzliche Konkurrenz.“ Auch die Zusagen der Gemeinde – von Grundablösen bis zu Ausgleichsmaßnahmen beim Naturschutz – sieht Sint kritisch: „Das sind weit über die Daseinsvorsorge für die Bürger hinausgehende Zusagen.“ Dieser Deal der Gemeinde mache die Politik der Landesregierung – Stichwort Bodenfraß – unglaubwürdig. Sint: „Fieberbrunn tanzt der Landesregierung auf der Nase herum.“ Die Liste Fritz bringt eine Landtagsanfrage an LH Günther Platter und Raumordnungs-LR Johannes Tratter (ÖVP) ein.