Leiner-Standort: Kommt Sport-Riese Decathlon nach Innsbruck?

Seit René Benkos Signa Holding die Möbelkette Kika/Leiner übernommen und die Schließung des Leiner-Standortes in der Innsbrucker Rossau angekündigt hat, häufen sich die Gerüchte um die Zukunft Gebäudes.

Zuletzt kolportierten Branchenkenner, dass der französische Sportartikelhändler Decathlon mit der Signa Holding über einen Kauf oder einen langfristigen Mietvertrag verhandle. Auf Anfrage der TT hält sich der Sporthandelsriese bedeckt, stellt aber die angeblichen Verhandlungen nicht komplett in Abrede. Derzeit habe man die erste Filiale in Vösendorf eröffnet und teste damit den österreichischen Markt. „Wir werden noch dieses Jahr entscheiden, wie es mit unserer Expansion weitergeht", so Decathlon-Sprecherin Lisa Neuhofer gegenüber der TT. Grundsätzlich stecke Decathlon an verschiedenen Standorten die Möglichkeiten ab, habe jedoch noch nichts entschieden. „Wir bitten daher um Verständnis, dass wir vor dieser Entscheidung noch keine konkreten Pläne nennen werden", so Neuhofer. Bei der Eröffnung der ersten Österreich-Niederlassung im August meinte Österreich-Chef Gabor Posfai allerdings, dass der Markt hierzulande zwar schon sehr „herausfordernd" sei, aber er auch kein Geheimnis daraus mache, dass Linz, Graz, Innsbruck und Salzburg auf dem Radar des Unternehmens stünden.

Decathlon hat über 80.000 Mitarbeiter und machte zuletzt rund zehn Mrd. Euro Umsatz. In den 5000 Quadratmeter großen Standort in Vösendorf hat der Händler drei Mio. Euro investiert. Rund 70 Personen sind in den Bereichen Verkauf, Beratung und Administration beschäftigt.

Schweigsam gibt sich indessen die Signa Holding. Trotz mehrmaliger Anfragen der TT in Wien zur Zukunft des Leiner-Gebäudes in Innsbruck blieben diese bis dato unbeantwortet. (hu)