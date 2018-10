Der Friseur mit Visionen

Innsbruck – So mancher hat den Friseurladen von Bradoh Enodeh schon unverrichteter Dinge verlassen. Ein Friseur für jedermann und jedefrau will Enodeh, der sich selbst eher als Haarkünstler denn Dienstleister sieht, ohnehin nicht sein. „Es gibt manchmal Diskussionen“, sagt er lakonisch und lächelt, wenn er nach den kursierenden Erzählungen von entrüsteten Kunden gefragt wird. „Das liegt daran, dass sie glauben, dass ich ihnen meine Meinung reindrücken will“, sagt er.

Was mancher Meinung nennt, bezeichnet Enodeh als „Vision“ und „Bild im Kopf“. Ohne diese geht der Friseur, der in Italien Philosophie studiert und eine Kunstausbildung absolviert hat, erst gar nicht ans Werk. Zu seinen Haarschnitt-Visionen kommt er, indem er die Kunden gut beobachtet. „Es geht um Körperhaltung, Kleidung, Beruf, die Art und Weise, wie jemand spricht“, meint Enodeh. Von diesen Eindrücken leite er dann ab, „welcher Haarschnitt der Person noch besser passen könnte“.

An Selbstbewusstsein mangelt es Enodeh nicht. Seine Arbeitsreferenzen sind eindrucksvoll, so hat er beispielsweise nach seiner Friseur­ausbildung in Schottland in London gearbeitet. Außerdem reise er viel und nehme Leute in anderen Ländern genau wahr. „Ich versuche dann zu selektieren, was für meine Kunden passen könnte.“ Aufgrund seiner Berufserfahrung und seiner zahlreichen Reisen erlaubt es sich Bradoh, immer wieder „Einfluss auf seine Kunden zu nehmen“, etwa was Kleidung betrifft. Er beschränke sich da aber auf „Hinweise“, im Zentrum stehe der Haarschnitt.

Solch ein Haarschnitt im Salon von Bradoh Enodeh ist dann eine sehr persönliche Angelegenheit. „Ich bin mit den Kunden allein, keine andere Person ist da. Ich gebe mich die ganze Zeit zu 100 Prozent. Das kann gut oder schlecht sein“, sagt Enodeh und lacht herzhaft. Diese 100 Prozent schätzen aber offenbar seit mehr als einem Jahrzehnt viele Kunden.

„Glück“ ist für Enodeh bei alldem essenziell. „Meine Kunden sollen glücklich mit ihrem neuen Haarschnitt und mit ihrer Veränderung sein“, meint er. „Das macht dann auch mich als Person glücklich“, fügt er hinzu. Und Glück sei auch, dass es seinen Laden schon so lange gebe. (mst)