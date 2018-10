Josef Margreiter ist Chef der neuen Tirol Holding „Lebensraum 4.0“

Innsbruck – Der bisherige Tirol-Werbung-Geschäftsführer Josef Margreiter ist am Dienstagabend einstimmig vom Aufsichtsrat der Tirol Holding „Lebensraum 4.0“ zu deren neuem Geschäftsführer gewählt worden. Damit sei die Tirol Holding, das laut LH Günther Platter (ÖVP) „größte Strukturprojekt, das wir in letzter Zeit beschlossen haben“, aus der Taufe gehoben, so der LH bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.

Der frühere Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle (ÖVP), der bisher als ehrenamtlicher Geschäftsführer fungierte, wird Vorsitzender des Beirates werden. Unter der Holding sollen ab 1. Jänner 2019 die Tirol Werbung, Agrarmarketing und Standortagentur Tirol zentral gesteuert werden. Das Land Tirol wird dabei der alleinige Eigentümer sein. Tirol Werbung, Agrarmarketing und Standortagentur sollen als Tochtergesellschaften weiter bestehen.

Der neu gewählte Geschäftsführer will in der künftigen Zusammenarbeit einen noch größeren Wettbewerbsvorteil für das Land Tirol schaffen. Mit der neuen Struktur könne man effizienter und wirksamer arbeiten und somit Tirol noch stärker positionieren, erklärte Margreiter. Mit der neuen Struktur sollen auch Synergien geschaffen werden, mit deren Hilfe auch Einsparungen getroffen werden können. Von einem Personalabbau wollte der Landeshauptmann jedoch nicht sprechen.

150 Mitarbeiter, Budget bei 35 Mio. Euro

Die Holding soll künftig Projekte für das Land vorantreiben. Konkreter wollte Margreiter jedoch vorerst noch nicht werden. Er wolle sich die Projekte „zunächst noch genauer anschauen“. Das größte Projekt sei vorerst nun ohnehin den Betrieb zu organisieren. Das Budget der drei Tochtergesellschaften betrage rund 35 Mio. Euro bei rund 150 Mitarbeitern. (APA)