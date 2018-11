Abwasserverband: Zwei zahlen mehr, vier weniger

Von Catharina Oblasser

Matrei i. O., Innsbruck, Wien – Im Abwasserverband Hohe Tauern Süd gärt es nicht nur im Klärwerk. Auch unter den Mitgliedsgemeinden herrscht nicht immer eitel Wonne. Die Mitgliedsgemeinden, das sind Prägraten, Virgen, Matrei, Kals, Hopfgarten und St. Veit im Defereggen. Es geht um die Abrechnung für das Jahr 2016, genauer gesagt um die Aufteilung der Kosten unter den Verbandsgemeinden. Letztlich musste sich sogar der Verwaltungsgerichtshof in Wien damit beschäftigen.

Sowohl das Landesverwaltungsgericht in Innsbruck als auch das Höchstgericht in Wien kamen zum selben Schluss: Die Art, wie die Gemeindeabteilung des Landes den Aufteilungsschlüssel für Kosten und Guthaben berechnet, ist korrekt. Die Gemeinde Matrei hatte bis in die höchste Instanz für eine andere Art der Aufteilung gekämpft, aber ohne Erfolg. Das Land Tirol bzw. die Gemeindeabteilung haben mit ihrer Ansicht Recht.

Die Angelegenheit hatte am 30. März 2017 ihren Lauf genommen. Damals hielt der Abwasserverband Hohe Tauern Süd seine Sitzung zum Rechnungsabschluss 2016 ab. Die Gemeinde Kals stimmte dem Abschluss nicht zu. Einige Monate später ersuchte Kals das Land um bescheidmäßige Feststellung, wie der Aufteilungsschlüssel zwischen den Mitgliedsgemeinden auszusehen hätte. Bürgermeisterin Erika Rogl hatte dazu erklärt: „Unserer Ansicht nach sollten die Beiträge anders berechnet werden. Es hat schon früher eine Prüfung des Abwasserverbandes durch das Land gegeben. Da kam der Verdacht auf, dass nicht satzungsgemäß abgerechnet wird.“

Rogl sollte mit ihrer Skepsis Recht behalten. Die Höhe der Umlagen für die sechs Verbandsgemeinden wurde in Innsbruck neu festgelegt. „Das Land hat im Zuge einer Prüfung des Abwasserverbandes festgestellt, dass die Abrechnung der Beiträge nicht entsprechend den Bestimmungen der Satzung des Abwasserverbandes erfolgt ist“, begründet Pressesprecher Florian Kurzthaler.

Die neue Kostenaufteilung lässt sich wie folgt zusammenfassen: Matrei und Hopfgarten zahlen mehr als zuvor. Kals, St. Veit, Prägraten und Virgen zahlen weniger. Im Urteil des Landesverwaltungsgerichts finden sich sogar die genauen Summen, die nun gelten: Für Hopfgarten beläuft sich der Jahresbeitrag auf 78.460 Euro, für Kals auf 139.442 Euro, für Matrei auf 1,273 Millionen Euro. Prägraten wird mit einer Umlage von 58.311 Euro in die Pflicht genommen, St. Veit mit 60.631 Euro und Virgen mit 100.818 Euro. Alle Summen sind gerundet.

Wie hoch die Unterschiede im Vergleich zur alten Berechnung sind, steht nicht im Urteil. „Kals zahlt nun wesentlich weniger als zuvor“, erklärt Bürgermeisterin Erika Rogl. „Um welche Summen es geht, möchte ich nicht sagen.“ Hopfgartens Bürgermeister Franz Hopfgartner spricht von „ein bisschen mehr“, das Gerichtsurteil sei zur Kenntnis zu nehmen.

Auch der Matreier Bürgermeister Andreas Köll meint nach seinen vergeblichen Beschwerden durch alle Instanzen: „Wir wollten Rechtssicherheit und werden diese Entscheidung akzeptieren.“ Und Prägratens Bürgermeister Anton Steiner, Obmann des Abwasserverbandes, erklärt: „Wir rechnen schon seit der Neufestsetzung der Umlagenhöhen nach den Vorgaben des Landes ab.“