Yildirim fordert Aufklärung rund um Billig-Hotel-Projekt in Innsbruck

Innsbruck – Im Fall eines Areals der Bundesforste in Innsbruck, auf dem nun statt der ursprünglich geplanten Wohnungen ein Billig-Hotel entstehen soll, ortet die SPÖ-Nationalrätin Selma Yildirim Aufklärungsbedarf. Mittels parlamentarischer Anfrage an die für die Bundesforste zuständige Bundesministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) will sie Details der Causa wissen.

Wie berichtet, hatten die Bundesforste 2015 das Baurecht an dem 600-m²-Areal an den Tiroler Immobilienverwalter BHS vergeben, damit ging auch das bestehende Wohnhaus an die BHS. Alles unter der Auflage, dass Wohnungen entstehen, ein Hotelbetrieb wurde explizit verboten. Auch die Stadt Innsbruck wollte das Areal, ging aber leer aus und stellte später das Haus unter Schutz. BHS ging dagegen gerichtlich vor. Nun haben die Bundesforste nach eigenen Angaben den Baurechtsvertrag mit BHS abgeändert, um ein Billig-Hotel der Meininger Gruppe mit 261 Betten zu ermöglichen. Auch die Stadt gab für das Hotelprojekt zunächst grünes Licht. Bis die TT die Hotelpläne für das Wohngebäude öffentlich bekannt machte. Einige Fraktionen wollen nun der für den Hotelbau nötigen Umwidmung nicht zustimmen.

Yildrim will von Köstinger etwa wissen, ob leistbares Wohnen ein Anliegen ihres Ressorts sei, warum das Verbot zum Bau eines Beherbergungsbetriebes aufgehoben wurde und welche Einnahmen die Bundesforste für das Areal lukrieren. (mas)