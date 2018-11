Freudenthaler mit sieben Prozent Plus

Inzing – Das Abfallentsorgungsunternehmen Freudenthaler will auch zum 45-jährigen Bestehen 2018 mit einem Umsatzplus von sieben Prozent abschließen. Bereits 2017 hatte man mit einer siebenprozentigen Umsatzsteigerung auf 13,7 Mio. das Jahr beendet. Geschäftsführerin Ingeborg Freudenthaler ist mit den vergangenen sieben Jahren zufrieden: „Wir sind um 50 Prozent gewachsen.“ Gesund gewachsen, betont sie und: „Wir sind ein Familienunternehmen und wollen das auch bleiben.“

Das jährliche sieben- bis achtprozentige Umsatzplus werde vom Unternehmen nun schon seit geraumer Zeit gehalten, ergänzte sie. 2017 verzeichnete man darüber hinaus einen „Cashflow von etwa einer Million Euro“. Seit Jahren konstant werden 55 Mitarbeiter beschäftigt und rund 60.000 Tonnen Abfall im Jahr entsorgt. Strategie des Erfolges seien regelmäßige Investitionen. So wurde auch dieses Jahr, wenn auch ungeplant, in eine neue Lagerhalle investiert. Diese war nach einem Brand am Areal am 15. März notwendig geworden. Eine halbe Million habe man in die Lagerhalle gesteckt, insgesamt seien vier Mio. Euro nach dem Feuer investiert worden.

„Glück im Unglück“, betont Freudenthaler, aber dadurch habe man sich verstärkt für die „Zukunft ausrichten können“. Denn die Zukunft bringe „andere und neue Arten des Abfalls“. Wegen dieser neuen Abfallarten, etwa Batterien, sieht sich die Firma auch mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Die Lithium-Batterie bezeichnete der Abfallexperte Roland Pomberger von der Montanuniversität Leoben als eine solche Herausforderung. Vor allem durch „Fehlwürfe“ (nur 45 Prozent der Batterien werden fachgerecht gesammelt) in den Restmüll komme es bei der Abfallaufbereitung in letzter Zeit verstärkt zu Bränden, erklärt Pomberger. „Wir sind aber insgesamt für die Zukunft des Abfalls gut gerüstet“, ist Freudenthaler optimistisch. Angesichts der Müllproblematik wünscht sie sich den Tiroler Handel und die Abfallentsorger an einen Tisch. (ver)