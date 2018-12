Phleps wird neuer Geschäftsführer der Tirol Werbung

Innsbruck - Florian Phleps wird Nachfolger von Josef Margreiter als Geschäftsführer der Tirol Werbung. Das gab Landeshauptmann Günther Platter am Freitagnachmittag bekannt. Am Donnerstag fand das Hearing statt - und dabei ging der bisherige Prokurist Phleps als Erstgereihter hervor. Platter kündigte an, Phleps der Generalversammlung als neuen Geschäftsführer vorzuschlagen. Er habe bereits mit allen Mitgliedern des Gremiums gesprochen und alle hätten bereits „ihre Zustimmung bekundet“, so Platter.

„Mit dem neuen Geschäftsführer bleibt die Kontinuität in der Tirol Werbung gewahrt. Florian Phleps konnte sich in den vergangenen Jahren als Prokurist einen hervorragenden Ruf erarbeiten. Ich danke Josef Margreiter für seine beispiellose Arbeit in den letzten Jahrzehnten in der Tirol Werbung und bin mir sicher, dass wir mit dem neuen Führungsduo in Holding und Tirol Werbung nun noch mehr für unserer Standort Tirol erreichen können“, sagte Platter.

Margreiter war vor kurzem zum Geschäftsführer der neu gebildeten Tirol Holding „Lebensraum 4.0“ bestellt worden. Unter der Holding sollen ab 1. Jänner die Tirol Werbung, Agrarmarketing und Standortagentur Tirol zentral gesteuert werden. (TT.com)