Mit dem Schnee füllen sich die letzten Gästebetten

Optimistische Stimmung bei den TVB im Bezirk. 75 % der Betten in der Region Mayrhofen-Hippach sind zu Weihnachten schon ausgebucht.

© TVB Mayrhofen-Hippach TVB-Geschäftsführer Andreas Lackner kann mit Blick in den Computer genau sagen, wie die Auslastung in der Regio­n Mayrhofen-Hippach im Schnitt in den nächsten 30 Tagen aussieht: 82 % der Betten sind belegt.